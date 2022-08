Video : खूंखार मगरमच्छ से है शख्स की यारी, वीडियो देखकर खौफ में आए लोग !

Man Playing with Crocodile Video : अगर शेर को जंगल का राजा माना जाता है और उसे देखकर किसी के भी हाथ-पांव कांप जाते हैं, तो पानी के अंदर मगरमच्छ भी इससे कम नहीं होता. ये शांत शिकारी कब आकर शिकार को दबोच ले, कहा नहीं जा सकता. कई बार तो ये शेरों को भी कड़ी टक्कर देता है. ऐसे मगरमच्छ से दोस्ती या दुश्मनी करना छोड़िए, कोई पास भी नहीं जाना चाहता. हालांकि ये बहादुर शख्स का वीडियो (Man and Crocodile Video) इस वक्त वायरल (Wildlife Viral Video) हो रहा है, जिसकी यारी मगरमच्छ से है.

अक्सर चुपचाप लाश की तरह पड़े रहने वाले मगरमच्छों (Crocodile Amazing Video) को कभी भी कमतर आंकने की भूल नहीं करने चाहिए. शांति से पड़े हुए ये अपना शिकार भांपते हैं और मौका लगते ही उसे दबोचकर निगल लेते हैं. हैरान कर देने वाले एक वीडियो में शख्स को मगरमच्छ के साथ बड़े आराम से खेलते हुए देखा जा सकता है. वीडियो को सोशल मीडिया पर देखकर ही लोग खौफ में आ गए हैं, लेकिन इस शख्स की सेहत पर मगरमच्छ को देखकर कोई असर नहीं हो रहा.

मगरमच्छ को खिला रहा है शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि नाव पर बैठा एक शख्स अपने पैरों को नीचे लटका कर मगरमच्छ को अपनी ओर बुला रहा है. उसके हाथ में एक छोटा सा मांस का टुकड़ा रहता है, जिसे दिखाकर वो मगरमच्छ को ललचा रहा है और वो भागा-भागा शख्स के पास चला आता है. इस दौरान वह उसे अपने पैरों में उसे किसी बच्चे की तरह दबाकर खेलने लगता है. खाने के लिए ललचाने के बाद वो उसे वो टुकड़ा खिला देता है और उसके सिर पर प्यार भरी थपकी देता है. इसके बाद मगरमच्छ भी आराम से पानी में तैरते हुए वहां से चला जाता है. खूंखार मगरमच्छ को शख्स के सामने इतनी शराफत से देखने के बाद हर कोई हैरान है.

What type of pet is that bro?pic.twitter.com/SjlJRYJsDA

