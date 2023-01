आंखों का भ्रम है या कोई 'चमत्कार'! ब्रिज पर चलते-चलते गायब हो रही हैं गाड़ियां, देखें Viral Video

Amazing Video of Reverse Video : वक्त के साथ-साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग ने भी काफी प्रगति कर ली है. हम जो चीज़ें सोच भी नहीं सकते थे, वो आज हो रही हैं. यही वजह है कि हमें कई बार इंजानियरिंग के ऐसे नमूने देखने को मिल जाते हैं, जिन पर आंखें यकीन ही नहीं कर पातीं. कुछ ऐसी ही एक जगह है Netherlands में भी, जिसका वीडियो जब भी वायरल होता है, लोग इसकी सच्चाई पर संदेह जताने लगते हैं.

Netherlands के अनोखे पुल Veluwemeer Aqueduct का वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है. पुल बनने के 20 साल बाद भी लोग इसे नकली फुटेज या फिर चमत्कार मान बैठते हैं. वीडियो को इस बार ट्विटर पर एलविन फू नाम के यूज़र ने शेयर किया है और 9.5 मिलियन लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो को देखने के बाद लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है क्योंकि सड़क पर चलते-चलते गाड़ियां पानी में गायब हो रही हैं.

क्या सच है और क्या भ्रम?

आपको भी वीडियो में देखकर पहली बार में ऐसा ही लगेगा कि सड़क के दोनों ओर से आ रही गाड़ियां पानी में गायब हो रही हैं और फिर अचानक वो दूसरी तरफ दिखाई देने लगती हैं. यूज़र्स का दिमाग वीडियो देखकर चकरा रहा है कि आखिर ये मामला क्या है. जो लोग 2002 में खुले नीदरलैंड्स के रिवर्स ब्रिज के बारे में जानते हैं, वे तो इसकी सच्चाई से रूबरू हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो इसे ग्राफिक्स का भी कमाल समझ बैठते हैं. आप भी ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिए.

