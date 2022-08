Video : समंदर में उठा मछलियों का बवंडर, दंग कर देगी शानदार कलाबाज़ी

Fish Tornado Video : दुनिया में अगर कुछ सबसे प्यारे क्रीचर्स की बात हो, जिन्हें देखते हुए पूरा दिन बीत सकता है, तो वे छोटी-बड़ी मछलियां हैं. नदी या तालाब के किनारे इन मछलियों को कुछ खिलाते हुए आप पूरा दिन बिता सकते हैं. इनका पानी में आज़ाद घूमना देखकर इंसान को सुकून मिलता है. हालांकि इस वक्त इन मछलियों का एक बिल्कुल अलग सा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कलाबाज़ी (Fishes Underwater Stunt) दिखाती हुई दिख रही है.

सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media ) पर कई बार कुछ ऐसे वीडियोज देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर आपको अपनी खुद की ही आंखों पर यकीन नहीं होगा. कुछ वीडियो हमें ऐसी दुनिया दिखाते है, जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं. वायरल हो रहे वीडियो में भी समुद्र के नीचे की दुनिया की एक खूबसूरत झलक नजर आ रही है. इस दुनिया को हम और आप ज्यादा तो नहीं जानते लेकिन देखकर समझ ज़रूर सकते हैं.

मछलियों का बवंडर देखिए

वायरल हो रहे वीडियो में समुंदर के गहरे नीले पानी में ढेरों मछलियां तैरती दिख रही हैं. वीडियो में समंदर के गहरे पानी के अंदर की दुनिया की झलक देखी जा सकती है. वीडियो में ढेर सारी मछलियां एक साथ मिलकर ऐसा चक्रवाती गोला बना रही हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे मछलियों का ही बवंडर उठ रहा हो. गहरे पानी के अंदर मछलियों का ये खूबसूरत कारनामा देखकर आपकी आंखें हैरानी से फटी रह जाएंगी. वीडियो इतना खूबसूरत दिख रहा है, कि कोई भी इसे देखता रह जाए.

School of fish in the shape of a tornado.. 😊

🎥 IG: ta.tsu.1 pic.twitter.com/lh3Cn3YIUP

— Buitengebieden (@buitengebieden) August 4, 2022