Video : ज्वालामुखी फूटने का हैरतंगेज़ वीडियो, यूं बह निकलता है आग का दरिया ...

Volcano Eruption Amazing Video : कुदरत अगर बेहद खूबसूरत है, तो इसका विनाशकारी रूप भी इसी धरती पर देखने को मिल जाता है. फिर चाहे ये रूप पानी की असाधारण रूप से उठने वाली सुनामी लहरें हों या फिर ज्वालामुखी से फूटकर बहता हुआ (Lava Flowing Video) धधकता लावा. ये चीज़ें पल भर में इंसानों और उनकी बस्तियों को खत्म कर सकती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है.

कहा जाता है कि लावा में इतनी गर्मी होती है कि वो इंसान को खड़े-खड़े पत्थर में बदल कर सकता है. इससे जुड़ी एक घटना 1900 साल पहले इटली में बताई जाती है, जब यहां के पाम्पेई शहर में ज्वालामुखी फटने के बाद पहुंचे लावा और राख ने लोगों को खड़े-खड़े पत्थर बना दिया. इस वीडियो में बहने वाले लाल-गर्म लावा को देखकर ही आप खौफ से भर जाएंगे.

फूटते लावा का खौफनाक वीडियो

कुदरत की कुछ सबसे डरावनी रचनाओं में से एक है, ज्वालामुखी को फूटते हुए देखना. बताया जाता है कि खौलते हुए लावा का तापमान करीब 1000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके आस-पास ठहरने पर भी इंसान झुलसा सकता है. वायरल हो रहे वीडियो में आप ज्वालामुखी के फटने का टॉप व्यू देख सकते हैं. किस तरह खौलता हुआ लावा लाख को चीरकर बाहर निकल रहा है. इससे उठते धुएं से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ये आसपास के इलाके में क्या तबाही मचा रहा होगा. इस क्षण को ड्रोन कैमरे से कैप्चर किया गया है, जो आपको दहलाकर रख देगा.

Fascinating drone footage looking down into a volcanic eruption from above.

Credit: Bjorn Steinbekkpic.twitter.com/u6MGtONNax

— Wonder of Science (@wonderofscience) August 1, 2022