मौत को छूकर टक से वापस आ गया शख्स, गांव की कच्ची सड़क पर बाइक के सामने आ गई 'मौत'

सोशल मीडिया (Social Media) पर कई तरह के हैरतअंगेज वीडियो शेयर किये जाते हैं. कुछ वीडियोज देखकर आप अपनी हैरानी रोक नहीं पाएंगे. ऐसा ही एक हैरअंगेज वीडियो ट्विटर पर इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुसंता नंदा (Susanta Nanda) ने शेयर किया. इस वीडियो को गुजरात के एक गांव में कैद किया गया. गांव की कच्ची सड़क से गुजर रहे एक शख्स की बाइक के सामने अचानक ही एक शेरनी आ गई. शख्स तो शेरनी को देखकर काफी डर गया लेकिन उसके पीछे बैठी महिला ने अपने फोन में इसका वीडियो बना लिया.

ट्विटर पर शेयर इस वीडियो की शुरुआत में गांव की कच्ची सड़क पर एक शेरनी को देखा जा सकता है. शेरनी नजर आते ही शख्स ने बाइक रोक दी. इसके बाद वो चुपचाप वहीं खड़ा हो गया. बाइक सवार के पीछे बैठी महिला इसका वीडियो बनाने लगी. उसने शेरनी को अपने नजदीक आते कैद किया. शेरनी पहले सीधे बाइक सवार की तरफ बढ़ती नजर आई. लेकिन जब शख्स ने कोई हरकत नहीं की तो शेरनी ने अपना रूट बदल लिया और दूसरी तरफ चली गई.

वीडियो को अधिकारी ने वैलेंटाइन डे के दिन शेयर किया. इसे अभी तक हजारों बार देखा जा चुका है. इसके कैप्शन में अधिकारी ने लिखा की गांव की सड़क पर एक ट्रैवलर के साथ हुआ ऐसा. ये सिर्फ भारत में होता है. 21 सेकंड के इस वीडियो पर कई लोगो ने कमेंट भी किया. एक ने अधिकारी से ही पूछा कि आखिर ये कहां का वीडियो है? इसके जवाब में उन्होंने बताया कि ये गुजरात का वीडियो है. वहीं एक शख्स ने इसे सांसें थाम देने वाला वीडियो बताया. लोग इस शॉकिंग वीडियो को देख हैरान हैं.

Co travellers on a Village road. Happens in India😊 pic.twitter.com/XQKtOcEstF

