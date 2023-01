17,524 हीरे जड़कर बना दी गजब की घड़ी, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, हिन्दुस्तानी कारीगरी का देखिए कमाल

अगर हाथ में हुनर और दिमाग में बेहतरीन आइडियाज़ हो तो कोई भी काम या मकाम मुश्किल नहीं होता. यूं तो गहने बहुत से लोग बनाते हैं और पहनने का शौकीन हर कोई होता है. लेकिन कुछ खास और अलग करने का जिसमें जज्बा होता है वो दुनिया में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाता है. बात हो रही है उन भारतीय जूलर्स की जिन्होंने ऐसी घड़ी बना डाली, जो किसी गहने से कम नहीं. चमचमाती घड़ी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया. घड़ी की खासियत है उसमें जड़े हीरे. जिनकी संख्या दुनिया में किसी भी हीरे जड़ित घड़ियों में सबसे ज्यादा है.

भारत के रेनानी ज्वेलर्स ने एक ऐसी घड़ी बनाई जिसमें 10-20 या 100-200 नहीं, बल्कि कुल 17,524 हीरे जड़े हैं. जो अब तक की सबसे ज्यादा हीरो जड़ित घड़ी होने के चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने में कामयाब रही. दुनिया की सबसे ज्यादा हीरो जड़ित घड़ी को श्रींकिया नाम दिया गया. जिसका अर्थ है सौभाग्य की घड़ी.

चमचमाती घड़ी ने तोड़ रिकॉर्ड

घड़ी में सबसे ज्यादा हीरे जड़कर उसे दुनिया की सबसे खास और कीमती घड़ी बनाने वाले मेरठ के रेनानी ज्वेल्स का आइडिया और मेहनत काबिलेतारीफ है. इन के कारीगरों ने घड़ी में 17,524 हीरे जड़ दिए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हीरों वाली घड़ी बनकर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने में कामयाब हो गई. दुनिया की सबसे खास घड़ी में 17,512 सफेद हीरे जबकि 12 काले रंग के खूबसूरत हीरे लगाए गए हैं. काले हीरे घड़ी की खूबसूरती को और निखार रहे हैं. बताया गया कि हर हीरे को घड़ी पर बेहद सावधानी से लगाया गया और इसे मनमाफिक रंगरूप और खूबसूरती देने के लिए पांच अलग अलग तरह की पॉलिशिंग भी की गई. हीरों की वास्तविकता को परखने के लिए इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टिट्यूट लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित किया गया. घड़ी का वजन 373.30 ग्राम है. ज्वैलर्स के मुताबिक इस घड़ी को आसानी से पहना जा सकता है.

New record: Most diamonds set on a watch – 17,524 diamonds achieved by Renani Jewels (India)

Can you spot the 12 black diamonds against the 17,512 white diamonds? 💎 pic.twitter.com/x8KimUYo9O

— Guinness World Records (@GWR) January 24, 2023