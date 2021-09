जंगली भैंसे का शिकार कर रहा था मगरमच्छ, तभी बीच में आ गया तीसरा शिकारी, देखें आगे का अंजाम

जंगल का जीवन अद्भुत (Amazing Wildlife Photos) है. यहां जिंदा रहने के लिए आपको पल-पल चैलेंज फेस करना पड़ता है. जिसने इन चैलेंजेस को पार कर लिया, वही आखिर में सर्वाइव करता है. जान की बाजी लगाकर जानवर जंगल में अपना जीवन बिताते हैं. हाल ही में रेबेका हर्बर्ट (Rebecca Herbert) नाम की एक महिला ने ट्विटर (Twitter) पर शिकार की ऐसी फोटो शेयर की, जिसे देखकर लोग कन्फ्यूज हो गए.

वायरल हुई इस तस्वीर में एक साथ तीन जानवर एक-दूसरे पर अटैक करते नजर आए. फोटो में मगरमच्छ के साथ दरियाई घोड़ा और जंगली भैंसा नजर आया. तीनों ने एक-दूसरे की जिंदगी छीनने के लिए कसम खा ली थी. तीन शिकारियों की ये तस्वीर लोगों का दिमाग खराब कर रही है. किसी को समझ कि आखिर ये तीनों कर क्या रहे हैं?

दरअसल, तस्वीर में जहां भैंसे की गर्दन मगरमच्छ चबा रहा है, वहीं भैंसे ने दरियाई घोड़े पाए अटैक किया हुआ है. दरियाई घोड़ा मगरमच्छ की गर्दन दबाने के फिराक में है. इस तरह तीनों ही जानवर एक साथ अटैक करते नजर आ रहे हैं. लोग इस फोटो को देख काफी कन्फ्यूज हो रहे हैं. किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहां चल क्या रहा है?

A hippo, crocodile and a wildebeest three way locked in a brawl.#Tiredearth #ClimateCrisis pic.twitter.com/cecI55Mpdy

— Rebecca Herbert (@RebeccaH2030) September 8, 2021