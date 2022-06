अब अपनेपन से बात करेगी Alexa, दिलाती रहेगी दुनिया से जा चुके लोगों की याद !

जिस Alexa से लोग बातें करना पसंद करते हैं और अपने एक ऑर्डर पर काफी कुछ करवा लेते हैं, अब वो एलेक्सा एक नए फीचर के साथ उनके घर में आने को तैयार है. वैसे तो एलेक्सा की इनबिल्ड वॉइस भी लोगों को काफी पसंद है, लेकिन अगर वो अपनी इस आवाज़ की जगह किसी ऐसे शख्स की आवाज़ (Amazon Alexa to speak in the voice of dead relatives) में बात करे, जिसे आप दिन-रात सुनना चाहते हैं, तो कैसा होगा?

Amazon के बनाए हुए टूल Alexa को यूं तो लोग काफी पसंद करते हैं, लेकिन अब ये आपको दिन-रात अपनेपन का एहसास दिलाती रहेगी क्योंकि इसकी आवाज़ किसी अपने की हो सकेगी. पहले से ही एलेक्सा बड़ी-बड़ी हस्तियों और मशहूर लोगों की आवाज़ की नकल एलेक्सा कर लेती थी, लेकिन अब ये सामान्य लोगों की आवाज़ की भी कॉपी कर सकेगी.

मरे हुए लोगों की आवाज़ में कर सकेगी बात

लास वेगास में हुई मार्स कॉन्फ्रेंस में इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में अमेजॉन की तरफ से बताया गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) के ज़रिये ये पॉसिबल किया जा रहा है कि एलेक्सा उन लोगों की आवाज़ की भी नकल उतार सकेगी, जो इस दुनिया में नहीं हैं. अमेज़ॉन एलेक्सा एआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रोहित प्रसाद ने बताया कि एलेक्सा उन लोगों को इस तरह से लोगों के नज़दीक ला सकेगी, जिन्हें वे कोरोनावायरस महामारी के चलते खो चुके हैं. इस तरह से वे यूज़र्स के साथ अपना रिश्ता और विश्वास और मजबूत करना चाहतते हैं.

मानवीय भावनाओं से जुड़ेगी Alexa

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक इस कोशिश के ज़रिये अमेजॉन एलेक्सा को लोगों की भावनाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी का दर्द तो नहीं कम कर सकता, लेकिन उनकी यादें ज़रूर ताज़ा रख सकता है. जैसे -एलेक्सा के ज़रिये एक बच्चा अपनी दिवंगत दादी मां की आवाज़ में कहानी सुन सकता है या किसी अपने की आवाज़ में कुछ और बातें. एलेक्सा इस तकनीक के ज़रिये एक मिनट के अंदर ही आवाज़ की नकल करके दिखा देगी.

