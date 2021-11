वैन के अंदर लड़की संग रोमांस करते पकड़ा गया डिलीवरी ब्वॉय, Amazon ने देखते ही नौकरी से निकाला

आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) प्रेफर करते हैं. कोरोना में लोग घर बैठे सामान मंगवाना पसंद कर रहे हैं. इस समय डिलीवरी ब्वॉय ही लोगों की जरुरत की सारी चीजें घरों में पहुंचा रहे हैं. लगभग हर ऑनलाइन फर्म समय से पहले डिलीवरी करने की कोशिश करती है. लेकिन हाल ही में एक शख्स ने एक वीडियो अपलोड कर उसके कैप्शन में लिखा कि आज उसे पता चल गया कि उसके अमेज़न ऑर्डर देर से क्यों आते हैं?

सोशल मीडिया साइट टिकटोक (Tiktok) पर एक हफ्ते पहले एक वीडियो शेयर किया गया. इस वीडियो को फ्लोरिडा में कैद किया गया. इसमें सड़क के किनारे अमेज़न डिलीवरी वैन खड़ा नजर आया. कुछ समय के बाद इस वैन से एक महिला को बाहर उतरते देखा गया. महिला ने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी. हवाई चप्पल पहनी इस महिला को उतारने के लिए डिलीवरी ब्वॉय ही गेट पकड़े हुए था. महिला चुपचाप से उतरी और अपनी ड्रेस से मोबाइल निकालते हुए सड़क के किनारे चली गई.

सड़क के किनारे बने अपार्टमेंट में रहने वाले एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. जैसे ही ये वीडियो अमेज़न के पास पहुंचा, उन्होंने डिलीवरी ब्वॉय को नौकरी से बाहर निकाल दिया. अमेज़न ने मामले की सफाई में कहा कि ये उनके डिलीवरी मैन के स्टैंडर्ड्स नहीं है. उन्होंने वीडियो में दिख रहे कर्मचारी को निकाल दिया है. साथ ही उन्होंने बाकी वर्कर्स को भी इसे लेकर सावधान कर दिया है.

Amazon delivery drivers are different! 😅😂 (via @patrickhook01/TT) pic.twitter.com/sS0kzEw0Ij

— i SEENT it (@iseentit_online) October 25, 2021