Amazon पर 26 हज़ार रुपये में बिकी प्लास्टिक की बाल्टी, लोग बोले- किडनी बेचकर खरीदें क्या !

Amazon Sold Bucket for Rs 26000 : फैशन और ट्रेंड के नाम पर आपने लग्ज़री ब्रैंड्स की लूट को देखा होगा. कभी फटा स्वेटर लाखों में बिक रहा है तो कभी कबाड़ से निकला जूता. अब फैशन एसेसरीज़ को छोड़ भी दें तो Amazon जैसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी लोगों को हंसते-मुस्कुराते लूट रही है. हाल ही में इस साइट पर बेची गई लाल रंग की प्लास्टिक की बाल्टी (Red Plastic Bucket Worth 26000 Rupees) चर्चा में है. इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे.

दरअसल ये बाल्टी कोई आम बाल्टी नहीं है. भले ही दिखने में ये बाज़ार में मिलने वाली 250-300 रुपये की बाल्टी जैसी ही हो, लेकिन Amazon ने इसकी कीमत हज़ारों में लगाई है. देसी लोगों को तो यही बात नहीं पच रही है कि आखिर लाल रंग की सामान्य सी बाल्टी को Amazon 26 हज़ार रुपये में क्यों बेच रहा है ? हैरानी की बात तो ये है कि बाल्टी इसी कीमत पर बिक भी गई.

28 फीसदी डिस्काउंट के बाद 26000 रुपये !

जी हां, आपको भरोसा हो या न हो लेकिन Amazon की इस चमत्कारी बाल्टी की कीमत असल में 35,900 रुपये रखी गई थी. इस पर 28 फीसदी का डिस्काउंट लगाने के बाद इसकी कीमत 25,999 रुपये तक पहुंची है. पहले तो लोगों को लगा कि बाल्टी की कीमत गलत लिख दी गई है लेकिन उन्हें तब झटका लगा, जब 26000 रुपये में ये बाल्टी बिक भी गई. विवेक राजू नाम के ट्विटर यूज़र ने इसकी पिक्चर और कीमत को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया.

Just found this on Amazon and I don’t know what to do pic.twitter.com/hvxTqGYzC4

— Vivek Raju (@vivekraju93) May 23, 2022