अब अंतरिक्ष में बनेगा पार्क, चांद पर छुट्टी मनाएंगे लोग, Amazon के मालिक पूरा करेंगे बचपन का सपना

आज हम Amazon के मालिक Jeff Bezos की Space Trip का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 18 साल की उम्र में ही ये सपना ( Jeff Bezos Wants to Build Hotel and Park in Space) देख लिया था कि वे स्पेस में जाकर अपना बिजनेस चलाएंगे. News18Hindi

कहते हैं कि सपने जितने बड़े होंगे, कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी. इसलिए सपने हमेशा बड़े ही देखने चाहिए. दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार Jeff Bezos ने भी छोटी सी उम्र में ही बड़ी कामयाबी (Big Dream To Reach in Space) हासिल करने का सपना देखा था और आज वो अपने सपने के करीब पहुंच गए हैं.



कुछ ही दिनों बार Amazon के मालिक Jeff Bezos अपनी कंपनी Blue Origin के स्पेस कैप्सूल New Shepard में सवार होकर 11 मिनट की अंतरिक्ष की सैर पर जाने वाले हैं. शायद ही आपको पता हो कि बेजॉस ने ये सपना उस उम्र में देखा था, जब टीनएजर्स अपनी ज़िदगी खेल-कूदकर गुजार रहे होते हैं. स्कूल-कॉलेज से ही बेजॉस होनहार छात्र थे और उनके सपने भी दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग होते थे.



1982 से 2020 तक किया सपने का पीछा

Princeton University मे पढ़ रहे Jeff Bezos ने साल 1982 में अपनी क्लास में टॉप किया था. ग्रैजुएशन स्पीच के दौरान ही उन्होंने अपने स्पेस ड्रीम के बारे में बात की थी. 680 बच्चों की क्लास में टॉपर बेजॉस की बुद्धिमानी पर किसी को भी संदेह नहीं था, लेकिन ये बात उस वक्त कोई नहीं सोचता था कि वाकई बेजॉस किसी ने स्पेस पर होटल और पार्क बनाने के प्रोजेक्ट के काफी करीब पहुंच जाएंगे. बेजॉस के इस सपने के पीछे उनकी मंशा धरती को बचाना था. उस वक्त Miami Herald में टीनएजर बेजॉस का ये सपना सुर्खियों में रहा था.



साल 2000 में Jeff Bezos ने बढ़ाए कदम

18 साल की उम्र में देखे गए अपने सपने का पीछा करते हुए Jeff Bezos ने साल 2000 में Blue Origin नाम की एयरोस्पेस कंपनी की शुरुआत की. इस कंपनी के ज़रिये अरबति बिजनेसमैन का सपना अंतरिक्ष में कॉलोनी बसाना है. वे खुद इसी महीने की 20 तारीख को अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं. 11 मिनट की इस ट्रिप में उनके भाई Mark Bezos भी उनके साथ होंगे. जेफ बेजॉस खुद इस बात को कह चुके हैं कि 5 साल की उम्र से ही वे अंतरिक्ष में जाने के सपने देखते थे. Bezos Earth Fund नाम से संस्था बनाकर जेफ धरती को Global Warming के प्रभाव से बचाने में मदद कर रही है.