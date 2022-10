दिनदहाड़े हो रही थी लूट, डंडा लेकर दौड़ी 76 साल की महिला; जान बचाकर भागे गुंडे; देखें वीडियो

Viral Video: चोरी और लूट की घटना कहीं भी हो सकती है. मौजूदा दौर में गुंडे और बदमाश तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन सीसीटीवी की मदद से वो धरे भी जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 76 साल की एक बुजुर्ग महिला ने बदमाशों को अपने डंडे से खदेड़ दिया. लिहाजा जिस शख्स पर गुंडे ने हमला किया था उसकी जान भी बच गई.

ये घटना कैलिफोर्निया की है. 76 वर्षीय फेय ने एक और बुजुर्ग को दिनदहाड़े लूटने से बचा लिया. वायरल हो रहे वीडियो में बुजुर्ग महिला अपनी छड़ी लेकर कार की तरफ दौड़ती नजर आ रही है. उसके पीछे उसका जर्मन शेफर्ड डॉग भी बाहर निकला. जब बदमाशों ने महिला को पास आते देखा, तो वह दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति को बिना नुकसान पहुंचाए तुरंत वहां से नौ दो ग्यारह हो गया. क्लिप को गुड न्यूज कॉरेस्पोंडेंट द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किया गया है.

OAKLAND, CA– 76-yr-old Miss Faye ran out with her cane to save her neighbor, another senior citizen, from getting robbed in broad daylight last week. Ms. Faye even called for her German shepherd Troy to help apprehend the subject.

