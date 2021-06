चोरों के लिए 'स्वर्ग' है अमेरिका का ये शहर ! तसल्ली से करते हैं चोरी, ठेंगा दिखाकर हो जाते हैं फरार

कोरोनावायरस (Coronavirus Effect) के चलते पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है. पिछले करीब डेढ़ साल से दुनिया भर के अलग-अलग देशों में रोजगार और व्यापार (Economy fall in America) के मोर्चे पर चुनौतियां देखी जा रही हैं. अमेरिका भी इस समस्या से अछूता नहीं है. यहां के कैलिफोर्निया (California) प्रांत में अलग ही तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं. ये जगह इस वक्त जहां चोरों के लिए स्वर्ग बनी हुई है, वहीं यहां की कंपनियों की हालत खराब हो चुकी है.



सैन फ्रैंसिस्को (San Francisco) शहर को वैसे तो अपनी चकाचौंध के लिए जाना जाता है, फिर भी यहां के रिटेल स्टोर (Retail Stores) में इन दिनों चोरी की वारदातें अप्रत्याशित तौर पर बढ़ रही हैं. खास तौर पर वॉलग्रींस (Looting a Walgreens Store Video) के रिटेल स्टोर में चोरी की घटनाएं इस रफ्तार से बढ़ी हैं कि कंपनी शहर से 17 स्टोर्स बंद कर चुकी है.



आंखों के सामने ही होती है चोरी



यहां के वॉलग्रींस स्टोर (Walgreens Store) में चोरी की एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media Viral Video) पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में एक चोर साइकिल पर सवार होकर तसल्ली से काले रंग के प्लास्टिक बैग में तमाम सामान भरता है. स्टोर में मौजूद महिला और एक शख्स उसका वीडियो भी बना रहे हैं, इसका कोई असर उस पर नहीं होता. चोर सामान इकट्ठा करने के बाद साइकिल से आराम से निकल जाता है और स्टाफ उसे देखता रह जाता है.

This just happened at the @Walgreens on Gough & Fell Streets in San Francisco. #NoConsequences @chesaboudin pic.twitter.com/uSbnTQQk4J