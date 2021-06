आसमान में खत्म हुआ ईंधन तो हवा में ही भर दिया गया तेल, अमेरिकन नेवी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

टेक्नॉलजी के मामले में अमेरिका की नेवी (US Navy) ने कमाल कर दिखाया है. दुनिया में पहली बार हवा में प्लेन के अंदर ईंधन डालने का पहला कारनामा अमेरिकन नेवी (US Navy) के एक मानवरहित ड्रोन (Unmanned Drone) ने किया है. अमेरिकी नौसेना और बोइंग कंपनी के इस संयुक्त प्रयास ने दुनिया को अचरज में डाल दिया है.



मानवरहित ड्रोन MQ-25 T1 ने हवा में उड़ान के दौरान ही एक विमान में जाकर सफलतापूर्वक ईंधन भरा. ये दुनिया का पहला ऐसा मामला है. अमेरिकन नेवी के एडमिरल ब्राइन कोरे (Rear Admiral Brian Corey) ने कहा है कि ये कार्य पूरी सफलता से किया गया. अमेरिकन नेवी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस उपलब्धि को शेयर भी किया है. नेवी की ओर से कहा गया है कि एमक्यू-25 (MQ-25 T1 ) टैंकर मिशन की ज़रूरतों को पूरा करने वाला है. इससे विमान वाहकों की क्षमता से बढ़ोत्तरी होगी.



Aviation history!“This flight lays the foundation for integration into the carrier environment, allowing for greater capability toward manned-unmanned teaming concepts.” #MQ25 is the first unmanned aircraft to ever refuel another aircraft.STORY➡️ https://t.co/ktUc25G7hW pic.twitter.com/1flwSBuMUD