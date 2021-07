Mother-In-Law के लिए ब्वॉयफ्रेंड 'खरीदने' को बेताब बहू ! सोशल मीडिया पर डाल दिया विज्ञापन

सास-बहू के किस्से तो आपने तमाम सुने होंगे. हालांकि इससे पहले ये कभी नहीं सुना होगा कि कोई बहू अपनी ही सास (Boyfriend for Mother in Law) के लिए ब्वॉयफ्रेंड (Boyfriend on Rent) ढूंढ रही हो, वो भी सोशल मीडिया पर. ऐसा हुआ है अमेरिका (America) में. यहां एक बहू ने बाकायदा सोशल मीडिया पर ये विज्ञापन डाल दिया कि उसे किराये पर ब्वॉयफ्रेंड की ज़रूरत है. मज़े की बात ये कि सास (Mother in Law) को इस बारे में पता ही नहीं था.सोशल मीडिया पर वायरल (Viral on Social Media) हुए इस विज्ञापन (Advertisement) में साफ तौर पर लिखा गया है कि महिला को अपनी सास के लिए एक ब्वॉयफ्रेंड (Boyfriend for Mother in Law) की ज़रूरत है. ये नौकरी भी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है, जिसकी अवधि महज 2 दिन की है. वो बात अलग है कि इसके बदले किराये के ब्वॉयफ्रेंड (Boyfriend on Rent) को अच्छी खासी रकम दी जाएगी. हां, इसके लिए आयु सीमा भी तय की गई है, जो 40 से 60 के बीच होनी चाहिए.क्रेगलिस्ट पर वायरल हुए इस विज्ञापन में महिला ने लिखा है कि उसे अपनी सास के लिए एक ब्वॉयफ्रेंड की तलाश है. ये काम महज 2 दिन का है और इसे करने वाले को 72 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा. न्यूयॉर्क की हडसन वैली में रहने वाली इस महिला ने विज्ञापन में साफ तौर पर लिखा है कि उसे अपनी 51 साल की सास के लिए एक साथ की ज़रूरत है. ये साथ उनके साथ शादी और डिनर में शामिल होगा. उस शख्स को सास के साथ 2 दिन का वक्त बिताने के लिए करीब 1000 डॉलर यानि 72 हजार रुपये की रकम दी जाएगी. शर्त इतनी सी है कि वो उसकी सास के साथ Couple की तरह पेश आएगा. शख्स की उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, क्योंकि सास 51 साल की हैं. उसे डांस करना भी आना चाहिए और बात करने में भी वो अच्छा हो.सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखने वालों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. दरअसल हुआ यूं है कि महिला को खुद एक शादी में शामिल होना है, जिसके लिए वो अपनी सास को भी साथ ले जाना चाहती है. उसकी तमन्ना है कि उसकी सास भी सुंदर कपड़ों में वेडिंग पार्टी में दिखे, इसके लिए एक पार्टनर की ज़रूर होगी. विज्ञापन में इस बात का भी ज़िक्र किया गया है कि सास के कपड़े सफेद होंगे, ऐसे में शख्स के कपड़े भी मैचिंग होने चाहिए. विज्ञापन देखने के बाद कुछ लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है. एक यूज़र ने कहा है कि ये पब्लिसिटी पाने का तरीका है. दूसरे यूज़र का कहना है कि ये मुश्किल है, लेकिन कभी-कभी ये ठीक भी है. खाना और यात्रा का खर्च मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए?