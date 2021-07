फ्लाइट में चढ़ते ही मॉडल को उतार दिया नीचे, स्किन कलर की ड्रेस को समझ बैठे थे Nude

डेनीज़ ने एक न्यूड कलर का ट्यूब टॉप और डेनिम हॉट पैन्ट्स पहने हुए थे (Image- Instagram/Deniz Saypinar)

अगर कोई फ्लाइट (Flight) में सफर करता है तो अमूमन यही देखा जाता है कि उसके साथ एयरलाइन्स (Airlines) का स्टाफ (Staff) अच्छा बर्ताव कर रहा है. हांलाकि, कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं जिसमें इसका उल्टा ही होता है. ऐसा ही कुछ एक फिटनेस मॉडल (Fitness model) के साथ हुआ है.दरअसल, फिटनेस मॉडल डेनीज़ सैपिनार (Deniz Saypinar) ने दावा किया है कि अमेरिकन एयरलाइन्स (American Airlines) के फ्लाइट अटेंडेंट्स (Flight attendants) ने उन्हें प्लेन बोर्ड (Plane board) करने से रोका. जानकारी के लिए बता दें कि डेनीज़ तुर्की (Turkey) से यूएस (US) शिफ्ट हो चुकी हैं और उनके साथ जब यह घटना हुई तो वो टेक्सास (Texas) से मियामी (Miami) जाने वालीं थीं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Instagram Account) पर 8 जुलाई को लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि टेक्सास एयरपोर्ट (Texas Airport) पर मेरे साथ क्या हुआ. रोते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें प्लेन में नहीं जाने दिया गया और उनसे कहा गया कि आप नेकेड (Naked) हैं और आपकी वजह से बाकी परिवारवालों को परेशानी हो रही है. उन्होंने बताया कि वह यूएस इसलिए आईं थीं ताकि उन्हें बतौर महिला आजादी मिल सके लेकिन यहां उन्हें उनके पहनावे की वजह से रोक दिया गया.डेनीज़ के साथ हुई इस घटना के बाद उन्होंने अपने वही कपड़े दिखाए, जिनकी वजह से उन्हें प्लेन पर नहीं जाने दिया गया था. आपको बता दें कि डेनीज़ ने एक न्यूड कलर का ट्यूब टॉप (Nude coloured tube top) और डेनिम हॉट पैन्ट्स (Denim hot pants) पहने हुए थे, साथ ही उनकी कमर पर एक सफेद टॉप भी बंधा हुआ था. उन्होंने कपड़े दिखाते हुए कहा, 'मैं नेकेड नहीं हूं' (I am not naked). उन्होंने आगे बताया कि मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है लेकिन मैं कभी ऐसा भी कुछ नहीं पहनती जो किसी को भी ऑफेंड (Offend) करे. मुझे इतनी समझ है कि मैं ये फैसला कर सकूं कि क्या पहनना है और क्या नहीं.उनके फैंस ने वीडियो देखने के बाद एयरलाइन्स वालों को कमेंट सेक्शन (Comment section) में जमकर लताड़ लगाई. एक यूजर ने कहा कि यह साल 2021 है लेकिन फिर भी यहां आपको प्लेन का सफर करने के लिए एक ड्रेस कोड (Dress code) की जरूरत है, वो भी सिर्फ तब अगर आप एक महिला हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा कि सोसाइटी (Society) को महिला की इज्जत करना सिखाओ, बजाए महिला को यह सिखाने के कि उसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं.हांलाकि, इस मामले में अमेरिकन एयरलाइन्स के प्रवक्ता का कहना है कि 8 जुलाई को एयरलाइन्स ने एक कस्टमर (Customer) को यात्रा करने से मना कर दिया था क्योंकि उनकी बोर्डिंग पॉलिसी (Boarding Policy) के हिसाब से सभी कस्टमर्स को फ्लाइट पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक ड्रेस पहनने की अनुमति नहीं है. जानकारी के मुताबिक एयरलाइन्स ने डेनीज़ के लिए दूसरी फ्लाइट बुक कर दी थी और वह मियामी पहुंच गईं थीं.