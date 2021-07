Alcoholic Ice Cream: मार्केट में आई अनोखी आइसक्रीम, खाते ही छाने लगेगा खुमार

सोचिए कोई आइसक्रीम खाए और उसे शराब का नशा हो जाए. भला ये भी पॉसिबल है? अब तक तो नहीं था, लेकिन अब ये संभव किया है Will Rogers ने. इन्होंने Hinkley के अपने WDS Dessert Station में एक ऐसी आइसक्रीम (Alcoholic Ice Cream) इंट्रोड्यूस की है, जिसमें फ्रीज़िंग फॉर्म में एल्कोहल है.ज़ीरो से नीचे के तापमान (Below Zero Ice Cream Machine) पर आइसक्रीम बनाने वाली मशीन के ज़रिये उन्होंने ये कमाल कर दिखाया है. यूं तो Will Rogers का आइसक्रीम पार्लर है, लेकिन उन्होने एक दिन सोचा कि क्यों न हाई कैफीन वाली आइसक्रीम बनाई जाए. जब उन्हें इसमें कामयाबी मिल गई तो उन्होंने यही तकनीक इस्तेमाल की एल्कोहल (Alcoholic Ice Cream) के साथ भी ट्राय की और बना डाली अनोखी आइसक्रीम. उन्होंने इसके लिए काफी समय तक आइसक्रीम गम्स और इसे सॉलिड करने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल किया लेकिन उन्हें सफलता मिली NEA जेल से. उन्होंने इसे पेटेंट भी करा लिया है.Will Rogers का कहना है कि NEA जेल के ज़रिये ही उन्होंने एल्कोहॉल को फ्रीज़ करने में कामयाबी हासिल की. उन्होंने सभी चीजों को Below Zero Ice Cream Machine में डाला और ये फ्रीज़ होकर तैयार हो गई. दरअसल जेल में एल्कोहॉल मिक्स होने के बाद वही आइसक्रीम (Alcoholic Ice Cream) के तौर पर सामने आता है. वे बताते हैं कि पहले उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन के ज़रिये इसे फ्रीज़ करने की कोशिश की, लेकिन इस नई मशीन ने बेहतरीन रिज़ल्ट दिया और आइसक्रीम कोन में डालकर खाने के लिए तैयार हो गई. रोजर्स बताते हैं कि मशीन कॉकटेल और स्पिरिट के टेक्सचर को थोड़ा बदल देती है. हालांकि इसके कंटेंट पर कोई असर नहीं पड़ता यानि आइसक्रीम खाने का मतलब है उतना ही कंटेंट एल्कोहॉल का शरीर के अंदर जाना.Will Rogers का कहना है कि 30 मिनट के अंदर आइसक्रीम लिक्विड से फ्रीज फॉर्म में बनकर तैयार हो जाती है. जितना ज्यादा एल्कोहॉल कंटेंट होता है, आइसक्रीम बनने में उतना ही ज्यादा वक्त भी लगता है. अमेरिकन आइसक्रीम आविष्कारक का कहना है कि उन्होंने अपनी इस खास आइसक्रीम को कई ईवेंट्स में सर्व किया है और अब उनका प्लान है कि वे अपनी इस खास मशीन को बार्स में भी लगवाएंगे. मशीन की कीमत करीब 6 हजार अमेरिकन डॉलर रखी गई है. उनकी ये मशीन FDA से भी हरी झंडी पा चुकी है. वे खुद कहते हैं कि इसमें चूंकि दूध का इस्तेमाल नहीं होता, ऐसे में इसे आइसक्रीम नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन कोई कुछ भी कह सकता है. Below Zero को दुनिया की पहली एल्कोहॉलिक आइसक्रीम नहीं कहा जा सकता है. इससे पहले भी 3 साल पहले Buzz Pop Cocktails नाम से ताज़े फलों और एल्कोहॉल से ऐसी ही आइसक्रीम तैयार की जा चुकी है.