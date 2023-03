मछुआरे को नदी से मिला 'यादों का पिटारा'! जाल में फंसा 13 साल पुराना कैमरा, सलामत थीं तस्वीरें

आज के दौर में किसी को अलग से कैमरा रखने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन यादें अब भी हर कोई कैद करता है, कैमरे में नहीं बल्कि अपने उस मोबाइल में जो सैकड़ों फीचर्स से लैस है. एक दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल में अब एक से एक बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी वाले कैमरे भी होते हैं. लेकिन एक वक्त था जब कैमरा एक मात्र महत्वपूर्ण जरिया होता था यादों को सहेजने का. ऐसे में कैमरा गायब होते ही लोगों की तमाम व महत्वपूर्ण यादें भी खो जाती थी, जिसे संजोकर रखने की इच्छा होती थी.

13 साल पहले गायब हुए कैमरे को पाने वाले मछुआरे का कहना है कि उसे ये कैमरा इतना पुराना और बेकार लगा कि वो तो इसे फेंकने ही वाला था. लेकिन उसके मन में न जाने क्या ऐसा आया कि उसने कैमरे की मेमोरी चिप को चेक किया, जो बिल्कुल सही सलामत मिली. फिर कैमरे के बारे में जानने के लिए उसने मेमोरी चिप में मौजूद तस्वीरों को देखा तो पता चला कि उसमें तो किसी की बेहद महत्वपूर्ण मौके की यादें थी. उसमें ढेर सारी शादी की तस्वीरें और बैचलर पार्टी की तस्वीरें मौजूद थी. जिसे मछुआरे ने सोशल मीडिया पर साझा किया था. फिर तो जल्द ही कैमरे की मालकिन का पता चल गया जो सालों पहले ही अपने कैमरे के गायब हो जाने से दुखी थी.

It was lost for 13 years until an angler stumbled upon something strange sticking out of the ground in shallow water. https://t.co/ignNgoxuLE

— FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) March 20, 2023