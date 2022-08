Video : मिनटों में गड्ढे भरने की आसान तकनीक, आनंद महिंद्रा ने कहा - भारत के लिए है ज़रूरी !

Road Patch Technology Video : सोशल मीडिया पर यूं तो बहुत सारे कंटेंट दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में काफी काम आ सकते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें कम मेहनत और समय में लोग सड़क के गड्ढों को रिपेयर कर रहे हैं. ये वीडियो ट्विटर पर दिखाई देने के बाद हर कोई यही सोच रहा है कि ये तकनीक अगर भारत में आ जाए, तो बरसात के मौसम में होने वाली परेशानी से निजात पाई जा सकती है.

कारोबारी आनंद महिंद्रा (Industrialist Anand Mahindra) ने एक वीडियो के ज़रिये ऐसी तकनीक की तरफ ध्यान खींचा है, जो गड्ढे को भरने (Technique to Fix Puddles) के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है. उन्होंने इसे अपने देश के लिए ज़रूरी बताया. यूं तो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं लेकिन अपनी इस पोस्ट के ज़रिये उन्होंने गड्ढे भरने की इस तकनीक को लेकर गंभीरता से बात की है.

सड़क की मरम्मत की बेहतरीन तकनीक

वायरल हो रहा वीडियो दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कंपनी अमेरिकन रोड पैच (American Road Patch) की ओर से बनाए गए प्रोडक्ट का विज्ञापन है. इसमें एक पैच को सड़क के टूटने-फूटने और छोटे-मोटे गड्ढों को भरकर चिकना करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. ये सड़क की मरम्मत का ऐसा विकल्प है, जो इस प्रक्रिया को आसान और कम समय वाला बना देता है. क्लिप को शेयर करते हुए, आनंद महिंद्रा ने कहा है- मैं कहूंगा कि ये एक नई तकनीक है, जो भारत के लिए ज़रूरी है. कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियों को या तो ऐसी ही चीज़ बनाने या फिर इस फर्म के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है.

