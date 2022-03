सोशल इंजीनियर की 1 तस्वीर पर पड़ गई आनंद महिंद्रा की नजर, कायल होकर रीट्वीट कर दिया पोस्ट

सोशल मीडिया (Social Media) ऐसी जगह है, जहां पल भर में चीजें ट्रेंड कर जाती हैं. यहां अट्रैक्टिव कंटेंट को एक के बाद एक कई लोग शेयर कर वायरल कर देते हैं. खासकर इंस्पिरेशनल चीजों को लोग हाथों हाथ लेते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही इंस्पिरेशनल पोस्ट वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक सोशल इंजीनियर संदीप अहलावत (Sandeep Ahlawat) ने मिजोरम की सड़क की एक तस्वीर शेयर की. ये तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई. खुद आनंद महिंद्रा भी इस तस्वीर को शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए.

आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक सड़क की तस्वीर में ऐसा क्या था, जिसने इसे वायरल कर दिया. बता दें कि इस फोटो में गाड़ियों की कतार एक तरफ लगी हुई है जबकि दूसरी तरफ बने निशान के किनारे एक भी गाड़ी नहीं है. भारत में जहां लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने में अपनी शान समझते हैं, ये तस्वीर बाकियों के लिए एक सबक है. संदीप अहलावत ने इस तस्वीर के साथ लिखा कि ऐसा डिसिप्लिन सिर्फ मिजोरम में ही देखने को मिल सकता है. भले ही यहां कोई फैंसी गाड़ियां ना हो लेकिन लोगों में काफी समझदारी है.

आनंद महिंद्रा ने किया शेयर

संदीप अहलावत के इस पोस्ट को देखते ही देखते लाखों लाइक्स मिल गए. इसपर खुद संदीप को भी यकीन नहीं हुआ. उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिये इसपर हैरानी जताई. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि एक साधारण सी तस्वीर को मिला ऐसा रेस्पोंस वाकई हैरान करने वाला है. उनकी तस्वीर को आनंद महिंद्रा ने भी रीट्वीट किया. आनंद महिंद्रा ने लिखा कि रोड मार्कर की दूसरी तरफ एक भी गाड़ी ना दिखना वाकई इंस्पिरेशनल है. सभी को यूं ही रूल्स मानने चाहिए.

I have seen this kind of discipline only 👇in Mizoram. There are no fancy cars, no big egos, no road rage, no honking and no तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है…. no one is in a tearing hurry…there is calm and serenity all around… pic.twitter.com/ZAkXNNcES4

— Sandeep Ahlawat (@SandyAhlawat89) March 1, 2022