सेना के साथ भारतीयों का एक खास तरह का जुड़ाव है. तभी तो हर भारतीय का सपना होता है कि वह इंडियन आर्मी ज्‍वाइन करे. अपने जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों से देश की हिफाजत करे. जिनका यह सपना पूरा हो जाता है, भारतीय उन्‍हें पलकों पर बिठा लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों ट्विटर पर वायरल हो रहा है. सेना का जवान जब घर पहुंचा तो पर‍िवारवालों ने फूलों की बार‍िश की. रेड कार्पेट बिछाकर उसका स्‍वागत किया. मशहूर बिजनेसमैन आनंद मह‍िंद्रा भी इसे देखकर भावुक हो गए. उन्‍होंने इसे इमोशनल कनेक्‍ट बताया.

आनंद मह‍िंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अगर आप भारतीय और हमारी सुरक्षा करने वाले जवानों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अलावा और कुछ न देखें. मैं इस परिवार को सलाम करता हूं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना का एक जवान गाड़ी से उतकर घर की ओर जाता दिखाई दे रहा है. पर‍िवारवाले और गांव के लोग उसका स्‍वागत करने के लिए घर के बाहर पूजा की थाल लेकर खड़े हैं.

If you want to understand the emotional connect between Indians and our Jawans who protect us, look no further than this video…. I salute this family… pic.twitter.com/HdcAGwU58f

— anand mahindra (@anandmahindra) August 16, 2023