Viral: गाज़र से शहनाई बनाकर बजाई मधुर धुन, सुनकर दर्शक भी हुए मुग्ध, वीडियो में दिखा सब्जी के साज़ बनने का सफर

दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है नहीं कमी है आविष्कार करने वालों की. कुछ लोग बनी बनाई चीजों से काम चला लेते हैं और उसमें खुश रहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर वक्त एक्सपेरिमेंट करना बेहद पसंद होता है. कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लोगों को चकित कर देते हैं. सोशल मीडिया पर एक्सपेरिमेंट का एक ऐसा है जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है जो वाकई आपको हैरान कर देगा आप में अब तक न जाने कितने ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए मधुर संगीत सुना होगा लेकिन क्या कभी किसी सब्जी से संगीत का वास्ता होते देखा है अगर नहीं दो बार वीडियो में देखिए गाजर का संगीत .

आनंद महिन्द्रा ने अपने ट्विटर पेज पर ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसमें एक शख्स सैकड़ों दर्शकों के सामने एक गाजर को छील काटकर बेहतरीन वाद्य यंत्र बना दिया. उसके बाद उससे मधुर संगीत बजाकर लोगों को मुग्ध कर देता दिखाई दिया सब्जी से बना साज आपको शहनाई की याद दिला देगा.

The message I got from this? Find music in everything around you…#sundayvibes pic.twitter.com/DHCvhlTRru

