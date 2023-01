मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ट्विटर पर हर सप्ताह वे एक मोटिवेशनल स्‍टोरी पोस्ट करते हैं और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. इस बार उन्होंने ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है और नेटिज़न्स को हर उस दिन के लिए आभारी होने की याद दिलाई है जो सामान्य लगता है.

हमले को मंडराता दिखा बाज

महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन ने अपनी बात रखने के लिए वीडियो क्लिप का सहारा लिया. इसमें एक बाज नदी में तैर रहे एक शख्‍स को देखता है. उसके बाद वह हमला करने के लिए उसके ऊपर मंडराने लगता है. आदमी बिना कुछ जाने आराम से तैर रहा होता है. उसे नहीं पता कि वह कितने बड़े संकट में पड़ने वाला है. इसी बीच पीछे से उड़ते हुए बाज आदमी के काफी करीब आ जाता है और जैसे ही वह शख्‍स पानी में ऊपर नजर आता है बाज उसे अपनी चोंच में लेने के लिए उसके एकदम नजदीक पहुंच जाता है. पर अचानक उसे क्‍या होता और वह बिना आदमी को नुकसान पहुंचाए लौट जाता है.

हर दिन हर पल कीमती

महिंद्रा ने वीडियो के साथ कोट लिखा, आप पर हमेशा नजर रखी जाती है. पर कभी आपने महसूस किया कि आप कितने भाग्‍यशाली हैं. हमें हर उस दिन के लिए आभार महसूस करने की जरूरत है जो ‘सामान्य’ सा लगता है. आनंद महिंद्रा बताना चाह रहे हैं कि जिन दिनों को हम यूं ही बिता देते हैं और बार उसे यूं ही समझकर बर्बाद कर देते हैं वे कितने कीमती हैं.

Sometimes you’re watched over & looked after without even realising how blessed & fortunate you are…We need to feel gratitude for every day that seems just ‘normal,’ pic.twitter.com/osbez0Db3O

— anand mahindra (@anandmahindra) January 20, 2023