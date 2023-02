बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं और तमाम ऐसे ट्वीट्स करते रहते हैं जो इनोवेशन और तकनीक से जुडे हों. जो लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित कर सकते हैं. ऐसा ही एक वीडियो उन्‍होंने शेयर किया है, जिसे देखकर लोगों को अपने आसपास हुए अग्निकांड याद आ रहे हैं. कैसे महज चंद घंटों में लोग काल में गाल में समा गए थे. highrise society में रहने वाले लोगों को यह वीडियो जरूर देखना चाह‍िए.

आनंद महिंद्रा ने एक ऐसे सुरक्षा उपकरण का वीडियो शेयर किया है जो आग लगने की स्थिति में लोगों को इमारत से बाहर कूदने में मदद कर सकता है. उनके मुताबिक, इससे ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों को काफी मदद मिल सकती है. वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा, मुझे उम्मीद है कि यह असली है और कोई कंपनी इसे बना रही है. अगर मैं गगनचुंबी इमारत में रहता, तो यह एक प्राथमिकता वाली खरीदारी होती! वेरी इनोवेटिव.

I hope this is for real and some company is manufacturing it. If I lived in a high-rise, this would be a priority purchase! Very innovative. pic.twitter.com/BLkzMyWGtZ

— anand mahindra (@anandmahindra) February 5, 2023