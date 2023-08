आपने एक से एक आलीशान होटलों के नाम सुने होंगे. उनकी तस्‍वीरें भी देखी होंगी. लेकिन आज हम आपको दुनिया के पहले अंडरवॉटर होटल (First Underwater hotel)के बारे में बताने जा रहे हैं. यह जगह इतनी खूबसूरत है कि एक्‍ट्रेस काजल अग्रवाल समेत कई फ‍िल्‍मी हस्‍त‍ियां यहां अपना हनीमून सेल‍िब्रेट कर चुके हैं. इसका किराया इतना महंगा है कि सुनकर होश उड़ जाएंगे. हाल ही में मशहूर बिजनेसमैन आनंद मह‍िंद्रा को भी किसी ने यहां ठहरने का प्रस्‍ताव दिया, लेकिन वे तस्‍वीर देखकर डर गए !

आनंद मह‍िंद्रा ने ट्विटर पर होटल की वीडियो शेयर की. लिखा, मुराका मालदीव और दुनिया का पहला अंडरवॉटर होटल सुइट. मुझे यह पोस्ट इस सुझाव के साथ भेजी गई थी कि यहां वीकेंड पर रुकना आरामदायक रहेगा. सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे झपकियां भी आएंगी…मैं कांच की छत में दरारें ढूंढ़ते हुए जागता रहूंगा…वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों ओर समुद्री जीव घूमते नजर आते हैं. चंद घंटे पहले शेयर इस वीडियो को 1.5 लाख से ज्‍यादा बार देखा जा चुका था.

The Muraka was the Maldives’ and the world’s, very first underwater hotel suite. I was sent this post with a suggestion that a stay here would ensure the most relaxed weekend rest. To be honest, I don’t think I would get a wink of sleep…I would stay awake looking for cracks in… pic.twitter.com/CkqUPNlPJs

— anand mahindra (@anandmahindra) August 12, 2023