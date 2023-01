मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा अक्सर ट्विटर पर दिलचस्प पोस्ट शेयर करते हैं. हाल ही में उन्‍होंने एक वीडियो शेयर किया है जो देखते ही देखते वायरल हो गया. इसमें आप पद्मनाभ गोपीनाथ नाम के एक युवा भारतीय छात्र को एक ब्रिटिश से बहस करते हुए देख सकते हैं. इस छोटी सी क्‍ल‍िप को अद्भुत बताते हुए आनंद महिंद्रा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को टैग किया. और उनसे पूछ डाला कि आखिर ये गोपीनाथ हैं कौन और इन दिनों कहां रहते हैं. इस पर थरूर ने जो जवाब दिया वह और भी हैरान करने वाला है.

भारत का अद्भुत समर्थन

आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यह कल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था. किसी को इतने जोरदार तरीके से 1957 में भारत का समर्थन करते हुए देखना अद्भुत है! उन्‍होंने शशि थरूर को टैग करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आपने इसे देखा होगा और शायद जानते हैं कि गोपीनाथ का क्या हुआ…

This was going around furiously on social media yesterday. Wonderful to see someone so vigorously champion the cause of India back in ‘57! @ShashiTharoor I’m sure you have seen this and perhaps know what became of Mr. Gopinath… pic.twitter.com/Px2ys5hbQW

