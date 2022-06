अचानक गुलाबी हो गई केरल की नदी, खुद आनंद महिंद्रा ने शेयर की FAKE दिखने वाली ऐसी तस्वीर

दुनिया में कई तरह की फेक तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. इन्हें देखकर लोग एक मिनट के लिए हैरान भी रह जाते हैं. लेकिन कुछ तस्वीरें होती रियल होकर भी फेक नजर आती हैं. ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों खूब शेयर की जा रही है. इस तस्वीर को बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है. इस तस्वीर में केरल की एक नदी गुलाबी नजर आ रही है. इसे देखने के बाद आनंद महिंद्रा ने लिखा कि ये इतनी खूबसूरत तस्वीर है कि वो इसे अपने मोबाइल का स्क्रीनसेवर बना रहे हैं.

इस तस्वीर को सबसे पहले नवंबर 2020 में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. इसे ANI ने शेयर किया था. ट्वीट के साथ केरल के कोजहिकोडे नदी की तस्वीर है जहां नदी में गुलाबी रंग के ये जल पौधे उगते हैं. तब से इसकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है. इस नदी ने पूरे भारत का ध्यान खींचा था. तस्वीर के वायरल होने के बाद से इस जगह पर टूरिस्ट्स की भीड़ लगने लगी थी. ये नदी फॉरकेड फनवार्त नाम के फूल से भर जाता है. इसका गुलाबी रंग हर किसी को आकर्षित करता है.

दिया नया नाम

आनंद महिंद्रा ने केरल की इस नदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- ‘उन्हें बिलकुल ताज्जुब नहीं है कि क्यों इस नदी की तस्वीर वायरल हुई. इसके साथ ही गांव में टूरिस्ट्स की संख्या बढ़ गई. ये नदी उनमें भी जोश भर रही है. उन्होंने आगे लिखा कि वो इस नदी की तस्वीर शेयर कर रहे हैं और उन्होंने इसका नाम उम्मीद की नदी रखा है.

I’m not surprised to hear that tourists are flocking to the village. It lifts my spirits & sense of optimism just looking at this photo. I’m making this my new screensaver and naming it the “River of Hope.” https://t.co/iFAF7bQZS3

