महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपने इनोवेटिव आइडिया वाले ट्वीट्स (Tweets) के लिए जाने जाते हैं. कई बार उनके ट्वीट्स में फन होता है तो ज्‍यादातर समय उसमें एक सीख छिपी होती है. कई बार वह देश के सम्‍मान और गर्व से जुड़े ट्वीट करते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं. रविवार को आर्मी डे पर उन्‍होंने सैन‍िकों के सम्‍मान में एक ट्वीट किया जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे

आनंद महिंद्रा ने पुराने क्लासिक गीत ‘संदेशे आते हैं’ के एक भावपूर्ण और संपूर्ण गायन का एक सुंदर संगीत वीडियो ट्व‍िटर पर शेयर किया है. सुपरह‍िट बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर के इस गीत को लद्दाख के लोक कलाकार पद्मा डोलकर और स्टैनज़िन नोर्गैस ने गाया है. सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे.

What better way to celebrate #indianarmyday then by hearing this soulful rendition of ‘Sandese Aatey Hain’ by Ladakhi stars — Padma Dolkar and Stanzin Norgais? (Courtesy @thebetterindia )

