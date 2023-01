आनंद महिंद्रा ने संगीत के दिग्गजों का रिहर्सल करते वीडियो किया शेयर, लोग बोले इतना अद्भुत!   

लोग आए दिन अपनी खुशी, फनी वीडियोज या किसी दूसरे इंसान की उपलब्धियों को शेयर करते रहते हैं. सोशल मीडिया पर कई बड़े-बड़े लोग भी काफी एक्टिव दिखते हैं. वे कई इंस्पायरिंग वीडियो को शेयर करते रहते हैं. बिजनेस टायकून आनंद महिंद्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं. वह आए दिन कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. उन्होंने एक दिन पहले एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें संगीत की दुनिया के तीन दिग्गजों को एक साथ दिखाया गया है. बिजनेस टायकून द्वारा शेयर किए गए वीडियो में जॉन मैक्लॉघलिन, उस्ताद जाकिर हुसैन और विक्कू विनायकराम नजर आ रहे हैं.

महिंद्रा ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, “@जयरामवगज की कंपनी हाइपरलिंक ब्रांड सॉल्यूशंस आज मुंबई में प्रसिद्ध फ्यूजन ग्रुप ‘शक्ति’ के परफॉर्मेंस को प्रमोट कर रही है. (मैं इसे मिस नहीं करूंगा!) जॉन मैकलॉघलिन, जाकिर हुसैन और अमेजिंग विक्कू विनायकराम अपने एक ट्रैक के साथ मस्ती कर रहे हैं.” इस वीडियो क्लिप को कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया था जहां उन्होंने उल्लेख किया था कि संगीत के दिग्गज कल मुंबई में होने वाले अपने प्रदर्शन से पहले पुराने समय को याद कर रहे थे.

Iconic clip taken by @jairamvgj whose company Hyperlink Brand solutions is promoting the performance of legendary Fusion Group ‘Shakti’ today in Mumbai.(I won’t miss it!) John Mclaughlin, Zakir Hussain & the amazing Vikku Vinayakram fooling around with one of their tracks.👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/ZPaXIRmmPG

— anand mahindra (@anandmahindra) January 22, 2023