बिजनेसमैन आनंद मह‍िंद्रा ट्विटर पर अक्‍सर दिलचस्‍प पोस्‍ट शेयर करते रहते हैं. कई बार उनके पोस्‍ट लोगों को एजुकेट करते हैं तो कई बार नए अवसरों की झलक दिखा जाते हैं. लोग भी इसे खूब पसंद करते हैं. और यही वजह है कि उनके पोस्‍ट देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं. इस बार उन्‍होंने सुराही और फ्र‍िज की तुलना वाली एक पोस्‍ट शेयर की है, जिसमें छह खूबियां गिनाई गई हैं. खास बात यह है कि उन्होंने सुराही और फ्रिज की इस तुलना में सिंगर अरिजीत सिंह का भी जिक्र किया है.

आनंद मह‍िंद्रा ने पोस्‍ट शेयर करते हुए लिखा, सच कहूं तो सुराही डिजाइन और सौंदर्य के लिहाज से भी बेहतर है. पृथ्वी को लेकर चिंतित दुनिया में जिस तरह से सकारात्मकता तेजी से बढ़ी है, सादगीपूर्ण सुराही एक प्रीमियम लाइफस्टाइल एक्सेसरी बन सकती है. बहुत सारे लोगों ने उनकी बात से सहमति जताई. लेकिन, कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें लगता है कि बिजनेसमैन ने जो पोस्ट किया है, वह अव्यावहारिक है.

सुराही की उम्र लाइफटाइम

पोस्‍ट में सुराही और फ्र‍िज की तुलना की गई है और दोनों की गुणवत्ता बताई गई है. उन्होंने लिखा, दोनों पानी ठंडा करते हैं, लेकिन सुराही 200 रुपए में मिलती है, फ्रिज की कीमत 10 हजार से ज्यादा होती है. सुराही की उम्र लाइफटाइम हो सकती है और नाती-पोतियों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. जबकि, फ्रिज 7 से 15 साल तक ही चलता है. सुराही का मेंटेनेंस खर्च काफी कम है, जबकि फ्रिज की मेंटेनेंस भी ज्यादा है और बिजली भी खपत होती है. सुराही पोर्टेबल है, जबकि फ्रिज के साथ ऐसा नहीं है. इसके साथ ही, उन्‍होंने मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह के गाने के बोल लिखकर भी चुटकी ली. लिखा, अरिजीत सिंह ने गाया, ‘दूधों की मलाई वही, मिट्टी की सुराही रस्ता देखे’, लेकिन फ्रिज के बारे में अरिजीत सिंह ने कोई गाना नहीं गाया.

Frankly, the Surahi is also superior from the point of view of design & aesthetics. In a world increasingly preoccupied with being planet-positive, the humble Surahi could become a premium lifestyle accessory. 👍🏽(credit: @EducatedMoron) pic.twitter.com/SR2M7sSMxU

— anand mahindra (@anandmahindra) May 9, 2023