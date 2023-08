हाथी को सबसे शांत जानवरों में से एक माना जाता है. लेकिन यह तभी तक जब तक कि वह गुस्‍से में न हो. क्‍योंकि अगर गजराज को गुस्‍सा आ गया तो फ‍िर कोई भी उनके आगे नहीं टिकता. भले ही चाहे वनकर्मी ही क्‍यों न हों. सोशल मीडिया पर इस तरह के तमाम वीडियोज सामने आते रहे हैं. भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी परवीन कासवान (IFS Parveen Kaswan)ने ट्विटर पर एक नया वीडियो शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है.

कासवान ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ मनोरंजन के लिए हमारी गाड़ी तोड़ दी. सौभाग्य से कर्मचारी टावर पर थे. जंगल का जीवन. वीडियो में आप देख सकते हैं कि वनकर्मी एक गाड़ी से जंगल के बीच पहुंचे. तभी एक हाथी आ गया. ऐसा लग रहा है कि वह बेहद गुस्‍से में है. उसका तेवर देखते ही सभी कर्मचारी टावर पर जाकर चढ़ गए.

Seems he broke our vehicle just for the sheer fun. Luckily staff were on tower. Jungle life. pic.twitter.com/yinIVmndZq

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 1, 2023