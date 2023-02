स्नोलेपर्ड के साथ ऐसी बदसलूकी, दर्दनाक ढंग से पकड़ने की करते रहे कोशिश, जानवर की ऐसी हालत देख आ जाएगा गुस्सा

जब कोई इंसान बर्बरता और बदसलूकी की हद पार करने लगता है, तो लोग कहते हैं कि इंसान नहीं जानवर हैं. यानी आपका व्यवहार निर्धारित करता है कि आप इंसान है या जानवर. लेकिन जब कोई जानवर के साथ जानवर से भी बुरा बर्ताव करने लगे, ऐसे इंसान को भला क्या कहा जाए. कुछ ऐसा ही हुआ एक जानवर के रेस्क्यू मिशन के दौरान, जब लोग जानवर के साथ इतनी बर्बरता पर उतर आए कि आपको इंसानों पर गुस्सा और जानवर पर तरस आने लगेगा. इस वीडियो को देख लोग खूब भड़क रहे हैं.

ट्विटर के @ranjeetnature पर शेयर एक वीडियो में स्नोलेपर्ड के साथ बदसलूकी देख आप भड़क उठेंगे. वीडियो में बर्फीली वादियों में कुछ लोग जानवर को पकड़ने की कोशिश में उसके साथ ऐसी बदसलूकी करते हैं कि जानवर पर तरस आने लगेगा कुछ लोग उसे खींचते तो कुछ उसके ऊपर प्लास्टिक का डिब्बा फेंकते दिखाई दिए.

I’m not sure where or when this video was shot, but it’s a truly pitiful way to deal with wildlife.@mid_day @WCCBHQ @ntca_india @moefcc @AnkitVyas55555 @raww_tweets @neha_panchamiya @saroshlodhi @RandeepHooda @TandonRaveena @PoojaB1972 @prernabindra pic.twitter.com/tAEBv4N03f

— Ranjeet Jadhav (@ranjeetnature) February 11, 2023