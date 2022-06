सोने की चेन देख चीटियां हुई लालची! टीम वर्क की बदौलत टांग ले गई गहना

हर जीव-जंतु और प्रजाति की अपनी एक प्रवृत्ति और पहचान होती है. उसी क् हिसाब वो काम भी करते हैं. जैसे बिल्लियां चूहे और दूध की प्रमी होती हैं, कुत्ता हड्डियां पसंद करता है. शेर शिकार कर जीवन यापन करता है और चिड़ियां दाना चुगने के लिए जानी जाती है. इसी प्रकार चीटियां अपने प्रयत्नशीलता के लिए जानी जाती हैं. इसी खूबी के चलते वो समूह में इकट्ठा होकर बड़े से बड़े सामान को उठा भी ले जाती है और चट कर जाती हैं. लेकिन अबकी नया टैलेंट देखने को मिला.

IFS सुशांत नंदा के ट्विटर अकाऊंट पर शेयर पर वीडियो में चीटियों की आपराधिक गतिविधी कैद हो गई है. अमूमन किसी खाने की चीज़ को चट कर जाने वाली चीटियां अबकी बार गोल्ड चेन देखकर लालच में आ गई और ग्रुप में इकट्ठा होकर टांग ले गई सोने की चेन. अब ट्विटर पर शेयर वीडियो में कैप्शन दिया गया, ‘Tiny gold smugglers’ यानि ‘छोटे सोने के तस्कर’.

सोने की चेन देख चीटियां हुई लालची

अब तक आपने चीटियों को खाने-पीने की चीज़ों का सफाया करते देखा होगा. एक साथ ढेरों चीटियों को किसी टुकड़े को उठाकर ले जाने का कठिन परिश्रम करते भी देखा होगा. उनकी यही प्रयत्नशीलता उन्हें अलग और मेहनती बनाती है, लेकिन स्मगलिंग करने वाली चीटियां शायद ही कभी देखी होंगी. जी हां, ऐसी चीटियां जो शातिर तस्कर निकली. यकीन न हो रहा हो तो वो वीडियो देख लीजिए जिसमें सैकड़ों की संख्या में इकट्टा होकर एक सोने की चेन टांग ले गईं. सोचिए सोने का उन्हें क्या काम लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है सो, गोल्डचेन रखी देखी तो मन मचला और मिलकर उठा लिया. इसमें एक और बात गौर करने वाली है. उन चीटियों की मेहनत, जो खुद इतनी छोटी होकर भी एक सोने की चेन को उठाकर ले जाने की हिम्मत और कोशिश कर रही हैं. ये बड़ी बात है. इसीलिए उन्हें संघर्षरत माना जाता है.

Tiny gold smugglers 😀😀

The question is,under which section of IPC they can be booked? pic.twitter.com/IAtUYSnWpv

