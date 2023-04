तस्वीर में केवमैन के अलावा छुपा है एक चेहरा, हाई IQ वाले ही खोज पाएंगे उसे, 13 सेकंड में पूरी करनी है तलाश

ऑप्टिकल भ्रम चुनौतियों का मकसद और मतलब ही है आपकी आँखों को धोखा देकर दिमाग को कन्फ्यूज कर देना. इन तस्वीरों को जानबूझकर कुछ ऐसा सेट करते हैं आर्टिस्ट, कि उसमें छुपी चीज़ की तलाश करना आपकी दिमागी कसरत करा दे. असल में तस्वीरों में छुपी चुनौतियां दिमाग के हर एंगल को जागृत कर देती हैं. चुनौती के नतीजे तक पहुंचने के लोग माथापच्ची करने को मजबूर हो जाते हैं. जो दिमागी विकास के लिए भी बेहतर माना जाता है. एक और तस्वीर साझा की गई है जिसे सुलझाने में जुट जाइए.

Bright Side अपनी चुनौती के तौर पर ऐसी ऑप्टिकल भ्रम तस्वीर साझा की है जिसमें केवमैन के अलावा एक और चेहरे की तलाश आपके दिमाग की बत्ती जलाने पर मजबूर कर देगी. समुद्र किनारे खड़े शख्स के इर्दगिर्द अगर 13 सेकंड में आपको कोई और चेहरा नज़र आया. तो बेशक जीनियस कहलाएंगे आप.

तस्वीर में कहीं छुपा है एक और चेहरा

चुनौती वाली तस्वीर में आपको समुद्र किनारे खड़ा नज़र आएगा एक केवमैन, यानी गुफा में रहने वाला शख्स. इस तस्वीर में मौजूद केवमैन के अलावा एक और चेहरे की तलाश करने की चुनौती दी गई है. जिसे 13 सेकंड में सुलझाकर अपना दिमागी कौशल साबित करना होगा. तस्वीर में समुद्र किनारे खड़े शख्स के अलावा उसके कंधे पर बैठा एक पक्षी भी नज़र आ रहा है. उसके अलावा सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है. लेकिन वो दूसरा चेहरा कहां है, और कैसा बना है ये ना तो किसी को समझ आ रहा है, ना नजर ही आ रहा है. ऐसे में मुश्किल ये है कि आखिर इस चुनौती को सुलझाएं तो सुलझाए कैसे.

सीधी तस्वीर में नहीं मिला जवाब, तो उल्टी करके करनी होगी चुनौती सुलझाने की कोशिश

सीधी तस्वीर में नहीं सुलझ सकती चुनौती

बच्चे हों, बूढ़े हों, या फिर हों जवान. हर किसी को तस्वीर में छुपी पहेली सुलझाना बेहद मजेदार लगता है. लेकिन केवमैन के आसपास छुपा चेहरा नजर नहीं आने से लोग परेशान हो गए हैं. चुनौती के तौर पर पेश की गई तस्वीर के साथ सवाल किया गया है कि- “Where’s the man Robinson used to call Friday hiding?”. जो लोग उस तस्वीर में छुपी चुनौतियों को अक्सर सुलझाते हैं वो इसकी बारीकियों और ट्रिक को भी बखूबी समझ रहे होंगे. लिहाजा जो लोग अब तक दूसरे चेहरे की तलाश नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक क्लू हैं. अगर सीधी तस्वीर में नाकामी मिल रही तो तस्वीर को कर लीजिए उल्टा. और पक्षी के पैरों तले खोज लीजिए वो चेहरा. अगर अब भी मायूस हैं तो ऊपर दी गई तस्वीर में लाल घेरे में देख लीजिए जवाब.

