खास आलसी लोगों के लिए बना App, पजामे में करेंगे मीटिंग लेकिन लोगों को दिखेंगे सूट-बूट में रेडी !

घर पर बैठे हुए अगर आपको खासतौर पर किसी एक मीटिंग के लिए तैयार होना पड़े, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. घर के आरामदेह कपड़ों को बदलकर सूट-बूट में बैठना ( Virtual Wardrobe) भला किसको अच्छा लगता है, वो भी थोड़ी देर के लिए. ऐसे ही आलसी लोगों के लिए जापानी कंपनी ने एक ज़बरदस्त ऐप (App Fits You Up In Virtual Wardrobe) तैयार किया है, जो आपके पजामे को भी सूट में कनवर्ट कर देगा. ये बिस्तर पर बैठे-बैठे भी आपको पूरा कॉरपोरेट लुक देने में मदद करेगा.

EmbodyMe नाम का ये ऐप टोक्यो बेस्ड स्टार्ट अप की ओर से बनाया गया है. Nikkei Asia की रिपोर्ट के मुताबिक ऐप का बीटा वर्जन साल 2020 में लॉन्च किया गया था, लेकिन जल्दी ही इसका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा. इस ऐप (EmbodyMe App) की डिमांड भी मार्केट में काफी ज्यादा है, ऐसे में कंपनी इसे इनकैश करना चाहती है. चलिए आपको बताते हैं कि ऐप के ज़रिये कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी.

घर के कपड़ों से निकलकर सीधा प्रोफेशनल लुक

EmbodyMe ऐप को डाउनलोड करने के बाद करना ये होगा कि आपको अपनी एक प्रोफेशनल फोटो अपलोड करनी होगी. ऐप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे एक पॉलिश्ड इमेज तैयार कर लेगा. ऐप के ज़रिये आपको कई तरह के प्रोफेशनल लुक दिए जाएंगे, जिसमें से आपको अपनी पसंद का लुक चुनना होगा. इसके बाद आप भले ही घर पर आराम कर रहे हों, वीडियो कॉनफ्रेंसिंग में आपके बॉस आपका क्लीन प्रोफेशनल लुक ही देखेंगे. ऐप के ज़रिये यूज़र के फेस के 50 हज़ार अलग-अलग प्वाइंट ट्रैक किए जाते हैं, ताकि स्क्रीन पर स्वाभाविक इमेज आ सके. ये ऐप Zoom, Twitch और YouTube पर भी काम करेगा.

तकनीक से कुछ भी है संभव

ऐप में एक एक्सप्रेशन कैमरा भी है, जो यूज़र को अपने स्क्रीन पर्सोना को रियल टाइम में भी रीडिफाइन करने का मौका देगा. यानि कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जिससे सामने वाले को शक हो कि ये आप नहीं बल्कि आपका इम्प्रेशन है. थोड़े दिन पहले इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिये लोगों को खड़े-खड़े गायब होने का भी मौका दिया गया था. Northeastern University MIT ने IBM के साथ मिलकर एक ऐसी शीट डिज़ाइन की है, जो खड़े-खड़े इंसान को अदृश्य बना देगी. ये चीज़ें पहले कल्पना लगती थीं, लेकिन विज्ञान के आगे बढ़ने के साथ सब कुछ संभव हो गया है.

