‘Vampire child’ found: पोलैंड में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक चौंकाने वाली खोज की है. उन्हें यहां के एक गांव में एक बच्चे के 400 साल पुराने कंकाल के अवशेष मिले हैं. उस बच्चे को भयावह तरीके से दफनाया गया था. उसका मुंह अजीब तरीके से मुढ़ा हुआ था. साथ ही उस बच्चे के पैरों में लोहे का ताला लगा हुआ था, जो काफी भारी था. आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब यह कंकाल देखा तो वह हैरान रह गए.

न्यूब वेबसाइट ‘डेली मेल’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर पर गांववालों ने इस बच्चे को ‘वैम्पायर बच्चा’ बताया. उनका कहना था कि लोगों के डर को खत्म करने के लिए और मृतक पिशाचों को कब्र से उठने से रोकने के लिए इस तरह की ‘दफन प्रथा’ अपनाई गई थी.

निकोलस कोपरनिकस यूनिवर्सिटी की आर्कियोलॉजिकल टीम को पोलैंड के पिएन गांव में बच्चे का कंकाल एक स्थल पर मिला. आर्कियोलॉजिस्ट्स तब और दंग रह गए जब उनको उसी जगह पर 30 अन्य अवशेषों के साथ इस तरह बच्चों के कंकाल मिले. एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का मानना है कि बच्चे की उम्र 5 से 7 साल के बीच थी.

A ‘vampire child’ has been found in a cemetery of lost souls.

Archaeologists uncovered the 17th century skeletal remains with a padlock attached to its foot in the village of Pień, Poland.

Traditionally the padlock would prevent the vampire returning to claim more victims.‍♀️ pic.twitter.com/OYhAW3sbMO

— Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) August 11, 2023