ईश्वर की जगह चर्च में हो गया शैतान का बसेरा! बनाते ही इंजीनियर ने काट लिए हाथ

चर्च को ईश्वर की इबादत का स्थान माना गया है. यहां लोग अपनी खुशियां पाकर शुक्रिया अदा करते हैं तो दुख में ईश्वर से मिन्नतें करते हैं. अपनों के लिए दुआए मांगते. अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं जब ईश्वर की शरण में आ जाते हैं. मगर सोचिए क्या हो जब ईश्वर को मानने वालों के सामने एक ऐसा चर्च हो जो लाशों से भरा हो. क्या वहां भगवान को याद किया जा सकेगा? वहां एक सेकेंड भी ठहरने की हिम्मत होगी? नहीं.

UK में एक ऐसे चर्च के अस्तित्व का पता चला है जो चर्च के नाम पर धोखा है. उसका निर्माण तो चर्च के तौर पर ही किया गया मगर उसकी सच्चाई बिल्कुल जुदा है. वहां ईश्वर नहीं शैतान का वास है. दरअसल इसके पीछे की कहानी ही इतनी अजीब है कि कोई भी दहशत खा जाए. बताया जाता है कि इस चर्च का निर्माण जिस आर्किटेक्ट ने किया था उसने निर्माण पूरा होते ही अपने हाथ काट लिए (The architect cut off his hands after the church was built).

चर्च का निर्माण पूरा होते ही आर्किटेक्ट ने काट दिए थे अपने हाथ

ईश्वर नहीं शैतान की इबादत के लिए बना चर्च!

सालों से बंद पड़े चर्च में न जाने कितनी जली लाशें देखी गई हैं. कई नरकंकाल, नर मुंड रखे मिले हैं. जली हुई तमाम लाशें एक सफेद तिज़ोरी के अंदर बंद पाई गई. इस रहस्यमयी चर्च की सच्चाई का खुलासा करने वाले ने यहां मौजूद शैतानी हरकतों के बारे में बताया. फेसबुक पेज Abandoned UK ने इससे जुड़ी तमाम जानकारियां और तस्वीरें फेसबुक पेज पर साझा की जिसके बाद इस शैतानी चर्च के बारे में एक बार फिर चर्चा होने लगी जो 1990 से ही बंद पड़ा था. फेसबुक पेज के जरिए ही बताया गया कि यहां मौजूद लाशें, अवशेष और कंकाल संभवत: 1700 के दौर के हैं. यहां भगवान नहीं बल्कि दानव की पूजा की जाती थी (Demons were worshiped here instead of God.). लेकिन जैसे आम लोगों को यहां दानव की पूजा का एहसास हुआ उन सभी ने यहां आना और पूजा करना बंद कर दिया.

चर्च में मिले कंकाल और लाशें किसकी हैं? उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता

चर्च में चोरी की मिली थी सज़ा

डेलीस्टार में छपी जानकारी के मुताबिक इस चर्च के निर्माण के पीछे एक अलग कहानी है. कहा जाता है कि ये चर्च एक शैतानी परिवार ने बनवाया था (The Church Was Built by a Satanic Family). परिवार के सदस्यों ने एक चर्च से कुछ चीज़ें चोरी की थीं जिसके बाद उसे सज़ा के तौर पर एक चर्च बनवाने को कहा गया उसी के बाद चर्च के ठीक पीछे इस शैतानी चर्च का निर्माण शुरु किया गया. सोशल मीडिया में इस दानवी चर्च के बारे में जानकर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रिया दी. कुछ यूज़र्स ने इसे अविश्वसनीय कहा. ऐसा पहले कभी नहीं देखा, खासकर यूके में. वास्तव में भयानक.

