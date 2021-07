OMG: अब एलियंस को धरती पर लाने के फिराक में है चीन, सीक्रेट कैमरे में कैद हुई पड़ोसी देश की हरकत

पृथ्वी पर एलियंस (Aliens on Earth) का आना और इंसानों के साथ उनका सालों से संपर्क (Communication with aliens) में रहने का दावा किया गया है. हांलाकि, इस दावे पर किसी भी देश की सरकार ने कभी औपचारिक तौर पर मुहर नहीं लगाई है लेकिन हम आपको बता दें कि इसी बीच दुनिया में कई ऐसी जगह भी हैं जिसके लिए लोग यह दावा करते हैं कि वहां एलियंस (Aliens) का बसेरा है या फिर वहां यूएफओ (UFO) देखे जा चुके हैं.जानकारी के मुताबिक ऐसी ही एक जगह है एरिया 51 (Area 51), जो कि दुनिया की सबसे अजीब और वर्जित जगहों में से एक है. कहा जाता है कि यहां यूएफओ (UFO) और एलियंस (Aliens) देखे गए थे. यह जगह नेवादा (Nevada) के बीच में स्थित है. आपको बता दें कि यूएस (US)स रकार ने 2013 तक इसके अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी तो बताया गया कि नेवादा रेगिस्तान (Nevada dessert) में वहां 'फ्लाइट टेस्टिंग फैसिलिटी' (Flight testing facility) है. जानकारी के मुताबिक यहां आम लोगों को जाना मना है. इसी वजह से कई लोगों को लगता है कि सरकार इस जगह को लेकर कुछ छुपा रही है. अब इस जगह जैसी ही चीन (China) में एक जगह के होने की बात कही जा रही है.आपको बता दें कि चीन कथित तौर पर एक रिमोट रेडियोएक्टिव डेसर्ट (Remote radioactive dessert) के बीच में एरिया 51 के चीनी संस्करण (Chinese Version) का निर्माण कर रहा है. चीन के ऐसा करने के पीछे यह वजह बताई जा रही है कि एआई एयरक्राफ्ट (AI aircrafts) के लिए चीन, अमेरिका, रूस और यूके के बीच आर्म्स रेस (Arms race) तेज हो गई है. हांलाकि, चीन का यह राज अब सबके सामने खुल गया है.जानकारी के मुताबिक सेटेलाइट की तस्वीरों ने एरिया 51 के चीनी वर्जन का भांडा फोड़ दिया है. अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि यूएस के एरिया 51, जिसका एलियंस के साथ कनेक्शन (Connection with aliens) बताया जाता है, उसकी तरह ही चीन का भी एलियंस से कोई लेना-देना है या फिर चीन एलियंस से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है या पूर्व न्यूक्लियर टेस्ट रेंज (Former Nuclear Testing Range) चाइना के लिए सीक्रेट टेस्टिंग एरिया(Secret testing area) है. अभी इन सवालों के जवाब मिलने बाकी है.