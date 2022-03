दुनिया का सबसे सस्ता ऑमलेट, कीमत सिर्फ 5 रुपये लेकिन क्वॉलिटी से समझौता नहीं !

Omellete in just 5 Rupees : जहां एक अंडे की कीमत ही 10 रुपये तक होती है, वहां केरल के एक स्टार्टअप के तहत 5 रुपये में एक ऑमलेट (World’s Cheapest Omellete ) बेचा जा रहा है. अर्जुन नायर (Arjun Nair ) नाम के युवा एंटरप्रेन्योर ने इस बिजनेस में हाथ आज़माया है और बेहद क्रिएटिव तरीके से अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं. उन्हें ऑमलेट मैन ऑफ इंडिया (Omellete Man Of India) कहा जाता रहा है, क्योंकि उनके बनाए ऑमलेट बेहद लज़ीज़ होते हैं.

Outlook ने अर्जुन नायर की स्टोरी जब दुनिया की नज़रों में ला दी, तो उनके बेहद सस्ते ऑमलेट के चर्चे सोशल मीडिया पर भी होने लगे. अर्जुन भारत के ऑथेंटिक स्वाद वाले ऑमलेट को काफी कम दाम में बेच रहे हैं. उन्होंने Queens Insta नाम का अपना ब्रांड शुरू किया है और केरल के कैलिकट में इसे बेचना शुरू किया.

अलग-अलग तरह के ऑमलेट, दाम एक

अर्जुन ऑमलेट में अलग-अलग तरह की वरायटी भी रखते हैं. जैसे बच्चों के लिए वे जो ऑमलेट बनाते हैं उसमें प्याज़, मिर्ची और अंडों की भी ज़रूरत नहीं होती. ज़रूरत के मुताबिक वे व्हाइट ऑमलेट और यलो ऑमलेट बनाते हैं. उनके प्रोडक्ट को इसलिए भी खास बताया जा रहा है क्योंकि वे दावा करते हैं कि इसमें न तो किसी रंग का इस्तेमाल होता है और न ही कोई प्रिज़र्वेटिव डाला जाता है. सामान्य तौर पर लोगों के लिए बनाए जाने वाले ऑमलेट प्याज़, मिर्ची और ज़रूरी इनग्रीडिएंट मौजूद होते हैं, लेकिन कीमत सबकी एक सी होती है.

मैगी से भी कम वक्त में बनता है ऑमलेट

अगर भूख लगी हो तो आमतौर पर लोग 2 मिनट में मैगी बनाकर या बनवाकर खाना पसंद करते हैं लेकिन अर्जुन नायर के ऑमलेट को बनने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगता है. अर्जुन के इस अनोखे करियर को लेकर कोई कुछ भी सोचता रहे, उन्होंने इसे खुद अपने लिए चुना है और अपने हुनर से अपनी पहचान बना रहे हैं. अर्जुन उन युवा व्यवसायियों में से हैं, जो लीक से हटकर सोचते हैं और कामयाबी पाते हैं.

