क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया में तैयार हुई 'केंकड़े की सेना'? रोड पर करते दिखे परेड

दुनिया का हर देश अपनी सुरक्षा के लिए सेना (Red Crab Army Video) तैयार करता है. देश ज्यादातर जल, वायु और थल सेना पर फोकस करते हैं. कुछ देश ख़ास जानवरों को ट्रेन कर अलग से एक सेना बनाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वहां की सड़कों पर घूम रहे केंकड़े की सेना नजर आ रही है. इस वीडियो को देख कई लोगों ने कहा कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने केंकड़े की सेना तैयार की है?

ट्विटर पर Parks Australia नाम के अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया गया. इसमें सड़क पर घूम रहे केंकड़े नजर आए. पूरी सड़क लाल केंकड़े से भरे थे. ये वीडियो देखने में काफी मनमोहक लगा. कई लोगों ने इसपर कमेंट किया. हालांकि कई लोगों ने इसे खौफनाक भी बताया. बता दें कि क्रिसमस के समय ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नजारा काफी कॉमन है. यहां इस समय केंकड़े माइग्रेट करते हैं. ऐसे में ये झुंड में बाहर निकलते हैं.

Merry Crabsmas

The #crabcollab that 2021 has been waiting for: Christmas Island red crabs x Crab Rave .

Migration season means crabs are raving all over the island ️, from the heaving #crabbridge to the roads.

Chris Bray

@NoisestormMusic & @Monstercat pic.twitter.com/AwhSocxFKR

— Parks Australia (@Parks_Australia) November 9, 2021