पिता गलती से दूसरे को समझ लेता है लड़की देखने आया लड़का, बुलाता है घर के अंदर, फिर जो हुआ... नहीं रुकेगी हंसी

Arrange Marriage: मां बाप अपने बेटा-बेटी की शादी के लिए काफी उत्साहित और चिंतित भी रहते हैं. इसी उत्साहित और चिंतित में कभी-कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, जो हंसी का पात्र बन जाता है. ऐसे ही एक कहानी बाप और बेटी की है. एक इंवेस्टमेंट एजेंट उनका घर आता है और लड़की का पिता गलती से उसे अपनी बेटी के लिए देखने आया लड़का समझ बैठते हैं और उसे अंदर बुलाते हैं और चाय पिलाते हैं. फिर उनको पता चलता है कि वो जो समझ रहे हैं, दरअसल वो है ही नहीं. इस कहानी को ट्विटर यूजर हर्षा रामचंद्र ने शेयर किया है. यह कहानी आपको हंसने पर मजबूर कर देगा.

उन्होंने ट्वीट किया है, ‘मैं आपको अपनी मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ- मेरी माँ मेरे पिता को मेरी शादी कराने के लिए कुछ करने, किसी को कॉल करने, ऑनलाइन देखने आदि के बारे में कहती हैं. इस पर मेरे पिता मेरी मां से कहते हैं कि कोई लड़का देखने के लिए आ रहा है, माँ सभी उत्साहित हो गईं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘एक अंकल टाइप का लड़का घर आया और मेरे पिता ने उसे अंदर बुलाया और उसे चाय पिलाई. वह आदमी ठिठक गया, उसने चाय पी, वह अजीब था. मेरे पिताजी अजीब थे. अंत में उस लड़के ने मेरे पिताजी से पूछा ‘आप कितना निवेश करोगे’ … पिताजी पूरी तरह से चकित थे. और वो हैरान रह गए कि यह उनकी बेटी की शादी के बारे में है.’

Excited. One uncle type guy came home my father invited him inside offered him tea. That man was stumped, he had the tea he was awkward my dad was awkward finally the guy asked my dad aap kitna invest karoge..dad was totally baffled. This is about my daughter’s marriage 2/3

