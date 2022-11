इस देश में ऊपर नहीं बल्कि नीचे लगी हैं ट्रैफिक लाइट्स! वजह जानकर आप भी कहेंगे, 'वाह!'

Traffic Light Are Down For Mobile Obsessed People: पिछले कुछ सालों में दुनिया इतनी बदल चुकी है कि तमाम पुरानी चीज़ों का औचित्य खत्म होता जा रहा है औ नई चीज़ें उन्हें रिप्लेस कर रही हैं. मसलन लोग अब मिलने-मिलाने के बजाय फोन पर बात कर लेते हैं या फिर फिजिकल से ज्यादा डिजिटल दोस्तों का चलन है. मोबाइल की ऐसी ही लत को देखते हुए दक्षिण कोरिया में एक बरसों पुराना ट्रेंड बदलने पर विचार किया जा रहा है.

अब तक हमने रास्ते पर लगी ट्रैफिक लाइट्स को हमेशा सिर उठाकर ऊपर की ओर ही देखा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है, जहां ट्रैफिक लाइट्स (Traffic Light Down On Road) ऊपर की ओर नहीं बल्कि पैरों के नीचे लगी रहती हैं और इसके पीछे एक दिलचस्प वजह है. साल 2019 में एक ट्रायल प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण कोरिया के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक लाइट्स को लोगों के पैरों के पास लगाया गया ताकि वे मोबाइल देखते-देखते भी इस पर ध्यान दे सकें.

पैरों के पास लगाई गई हैं ट्रैफिक लाइट्स

बिजनेसमैन श्रीनिवास डेम्पो ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके दिखाया है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में लोग किस तरह नीचे की ट्रैफिक लाइट्स को देखते हुए सड़क पास कर रहे हैं. पहले सड़क पर लाल रंग की LED लाइट्स देखी जा सकती हैं, जिसे देखकर लोग रुक जाते हैं और फिर हरी लाइट देखकर ज़ीब्रा क्रॉसिंग से वे आगे बढ़ते हैं. आप भी ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको इसकी वजह बताते हैं.

Sign of the times: Traffic signals move down to the road level at this crossing in Seoul so that people they call Smombies (smartphone obsessed zombies) can safely cross the roads while using their smartphones. pic.twitter.com/i5zHTGmZhh

— Shrinivas Dempo (@ShrinivasDempo) November 22, 2022