चांद पर पहुंचने का भारत का सपना आज पूरा हो रहा है. पूरी दुनिया की निगाहें chandrayaan-3 की ओर देख रही हैं. इस मौके पर हम आपको उस शख्‍स की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने 54 साल पहले चांद की धरती पर कदम रखा था. जिसे देखकर पूरी दुनिया दीवानी हो गई थी. लाखों फैंस के दिलों पर आज भी ये राज करते हैं. लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस शख्‍स की Love Story भी जबरदस्‍त है. कुछ दिनों पहले ही 93 साल की उम्र में इन्‍होंने शादी रचाई और बीवी 30 साल छोटी हैं.

हम बात कर रहे बज एल्‍ड्रिन की (Buzz Eldrin) की. 94 साल के हो चुके बज एल्‍ड्र‍िन ने पिछले साल जनवरी में अपनी शादी का ऐलान किया था. सोशल मीडिया पर पत्‍नी के साथ फोटोज शेयर कर उन्‍होंने पूरी दुनिया के सामने इसका इजहार किया था. तब उन्‍होंने लिखा था, मेरे 93वें जन्मदिन पर मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने और मेरी मोहब्बत डॉ. एन्का फॉर ने शादी कर ली है.हम दोनों घर से भागकर शादी करने वाले टीनएजर्स की तरह उत्साहित हैं.

Double celebration!⁰Apollo11 – 54th Splashdown anniversary on July 24th, with Anca and friends, and our long-standing friend Don Camp’s birthday. Happy to make new friends, Dr Keith Black, Marissa, Patty. Happy Birthday Don Camp!⁰📸: Anca&Buzz Aldrin, Patty Mansfield, Don Camp pic.twitter.com/qDTLsP2gyQ

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) July 26, 2023