'लाखों में देंगे सैलरी, कोई तो कर लो नौकरी', इस देश में पड़ा है कर्मचारियों का अकाल? आखिर क्यों हुआ ऐसा ...

People Do Not Want to Work in This Country: कौन नहीं चाहता है कि उसे ऐसी नौकरी मिले, जिसमें सैलरी उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हो. जिसे ये मिल भी जाती है, तो उम्मीद ये होती है कि जगह थोड़ी अच्छी हो. एक ऐसा देश है, जहां नौकरी करने वालों को ये दोनों ही चीज़ें ऑफर की जा रही हैं लेकिन उनके अपने देश में कर्मचारी ही नहीं मिल रहे हैं. हैरानी की बात ये है कि उनके खुद के देश में कोई ये नौकरी लेने को तैयार नहीं है, ऐसे में बाकायदा डेलिगेशन बनाकर वो दूसरे देशों में कर्मचारी हायर करने के लिए जा रहे हैं.

हमारे देश में लोग मीलों दूर जाकर नौकरी करते हैं लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कोई दूसरे राज्य तक से नौकरी करने नहीं जा रहा है. यही वजह है कि इस वक्त यूनाइटेड किंगडम से 31 हज़ार लोगों को लाकर ऑस्ट्रेलिया में बसाने की जद्दोज़हद चल रही है. अब तक 60 हज़ार के करीब ब्रिटिशर्स ने भारी-भरकम सैलरी वाली नौकरियों से लिए डिटेल्स मांगी हैं, लेकिन किसी ने भी ऑफर्स को कंफर्म नहीं किया है.

बंपर भर्तियां और हाई सैलरी

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक खासकतौर पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की सरकार से एक डेलिगेशन ब्रिटेन पहुंचा और उसने यहां की खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में बताते हुए लोगों को आकर्षित किया. उन्होंने बताया कि लंदन के मुकाबले पर्थ में सैलरी भी 3 गुना है. छोटे से छोटे काम के लिए भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया में 30-50 लाख रुपये तक आराम से मिल जाएंगे. नर्सेज़, टीचर, पुलिस, खदानकर्मी, डॉक्टर, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन जैसे कामों के लिए यहां वैकेंसी मौजूद है. बिजली के बिल से लेकर यहां रहने का खर्च तक लंदन के मुकाबले काफी कम है.

एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों नहीं जाता कोई …

आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो ब्रिटेन से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहना देखने और सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन टैक्सेशन के लिहाज़ से यहां कोई खास फायदा नहीं होने वाला है. उनका कहना है कि रिसाइडुअल टैक्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया में सस्ती प्रॉपर्टी भी महंगी हो जाती है. पर्थ में छोटी-मोटी चीज़ों के रेट भी ज्यादा है, ऐसे में ज्यादा सैलरी कोई खास फायदा नहीं देती. अगर वहां परमानेंट रहना है तो बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा क्योंकि हर छोटी चीज़ के लिए करेंसी कंवर्ज़न भी दिक्कत देता है.

