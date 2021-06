मैकेनिक ने कबाड़ी वाले से खरीदी 2 खटारा वैन, अब देखकर नहीं कर पाएंगे आंखों पर यकीन

मैकेनिक ने कबाड़ी वाले से खरीदी खटारा वैन (Image Source- Phil Hoken)

खटारा वैन को फिल ने बनाया मोटरबोम (Image- Phil Hoken)

स्कूल में अक्सर बच्चों को 'बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट' (Best out of the waste) बनाने के टास्क दिए जाते हैं. जिसमें वह अपनी क्रिएटिविटी (Creativity) दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक शख्स ने इससे जुड़ा एक कारनामा कर दिखाया है. लेकिन देखकर हर किसी को यही लगेगा कि ये बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है. 40 वर्षीय फिल होकेन (Phil Hoken) ने कबाड़ से 'घर' बना कर दिखाया है.दरअसल, फिल ने एक पुरानी जंग लगी (rusted) वोल्क्सवैगन कॉम्बी वैन (Volkswagen Kombi van) को बियर के 2 कार्टन ( 2 Cartons of beer) के बदले खरीदा था. जिसके बाद उन्होंने उसे एक मोटरहोम (Motorhome) में तब्दील कर दिया.जब फिल ने वैन को कबाड़ी से खरीदने का मन बनाया तब वह एक तरफ झुकी हुई थी, न उसमें खिड़कियां थी, न लाइट और न ही अंदर कुछ साबुत बचा था. दरअसल, यह कबाड़ हो चुकी गाड़ी फिल एक ऑस्ट्रेलियाई फार्म (Australian farm) से लेकर आये थे. जहां यह टूटी-फूटी हालात में पड़ी हुई थी.जानकारी के मुताबिक इस कबाड़ को मोटरहोम बनाने में कुल 10 महीने का समय लगा और फिल ने इसे ठीक करने के बाद 149,000 डॉलर में बेच दिया.आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि अब ये गाड़ी न सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखती है बल्कि इसके अंदर का नजारा देख किसी का भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा.आधुनिक तकनीकों से लैस इस वैन में इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड स्लाइड-आउट किचन (Electronic automated slide out kitchen), सुबरू फोरेस्टर (Subaru Forester) का 2.5 लीटर का इंजन (Engine), फ्रिज (Fridge), दो डबल बेड (Double bed), स्विंग आउट बीबीक्यू एरिया (Swing out BBQ area) जिसमें ट्विन बियर टैप्स (Twin beer taps) भी मौजूद हैं. सिर्फ यही नहीं, इसमें 12वोल्ट टेलीविज़न (Television), 240वोल्ट जनरेटर (Generator), रिवर्स साइकिल एअर कंडिशनिंग (Reverse Cycle Air Conditioning), 300 वॉट के सोलर पेनल्स (Solar panels) और एक ओवरहेड कैमरा (Overhead camera) भी लगा हुआ है.दरअसल, फिल और उनकी पत्नी रेट्रो आरवी (Retro RV) और कॉम्बी केग (Kombi Keg) की फ्रैंचाइज़ी (Franchise) के सह मालिक हैं. आपको यह भी बता दें कि कॉम्बी केग की 8 अलग देशों में कुल 57 फ्रैंचाइज़ी हैं. फिल ने बताया कि उन्हें हमेशा से कॉम्बी वैन का लुक पसंद है. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सबसे पहले 16 साल की उम्र में अपने पिता के साथ गाड़ियों पर काम करना शुरू किया था. जिसके बाद उन्होंने 2020 में कॉम्बी केग और रेट्रो आरवी के बिजनेस (Business) की शुरुआत की. उन्होंने कोविड19 आपदा के बीच अवसर तलाशते हुए रेट्रो आरवी को उस समय लॉन्च किया जब कोरोना काल (COVID19) में इंटरनेशनल ट्रेवल (International travel) पर पाबंदी लग गयी. उस दौरान उन्होंने सोचा कि अब ऑस्ट्रेलिया (Australia) के लोग सीमा के अंदर रहते हुए ही ट्रेवल करेंगे. उनका यह अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ और उन्होंने जैसा सोचा था वही हुआ. शुरुआत के 12 दिन में ही फिल ने रेट्रो आरवी की 14 फ्रैंचाइज़ी बेचीं. जिसके कुछ समय बाद 5 और फ्रैंचाइज़ी बेच दीं. आपको बता दें कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में रेट्रो आरवी की फ्रैंचाइज़ी हैं. जिसको लेकर फिल और उनकी पत्नी दावा करते हैं कि उन्हें इन वैन को रेंट पर देने से ही हर हफ्ते 1700 डॉलर (1700 Dollors) से ज्यादा का मुनाफा हो जाता है