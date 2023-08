स्मार्टफोन में था कोड, घड़ी दिखाकर ऑटो चालक ने लिया यात्री से किराया! बेंगलुरु के ड्राइवर ने बटोरी तारीफ

बेंगलुरु शहर के बारे में दो बातें बेहद पॉपुलर हैं. पहला है वहां का ट्रैफिक जाम और दूसरा है शहर का तकनीक से जुड़ा क्षेत्र. इसी वजह से शहर को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं. यहां पर अमीर हो या गरीब, ज्यादा पढ़ा लिखा हो या कम, हर कोई टेक के बारे में इतना ज्ञात तो रखता ही है कि उसके जरिए अपना गुजारा कर सके. इन दिनों एक ऑटो चालक (Begaluru auto driver smartwatch photo) की तस्वीर वायरल हो रही है, जो अपने इसी टेक जुगाड़ की वजह से चर्चा में है. उसने पेमेंट लेने का ऐसा तरीका खोजा है, जिसके बारे में शायद ही कोई कभी सोच पाता होगा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जो पहले ट्विटर था, पर एक लड़की (@_waabi_saabi_) ने हाल ही में एक फोटो पोस्ट की है जो वायरल हो रही है. ये फोटो बेंगलुरु के ऑटो चालक (Auto driver QR Code smartwatch) की है. फोटो पोस्ट करते हुए लड़की ने लिखा- “आज मुझे नम्मा यात्री एप पर ‘टोनी स्टार्क’ मिल गया. मैंने अपने ऑटो ड्राइवर से क्यू आर कोड के बारे में पूछा. शख्स ने अपना हाथ घुमाया और अपनी घड़ी मेरी ओर कर दी. उसके स्मार्टवॉच का स्क्रीनसेवर ही क्यूआर कोड था. इतना स्वैग.”

Today I met namma Tony Stark in @nammayatri

Asked my auto driver for the QR code.

Man flipped his hand and showed me his smartwatch.

Turns out he’s saved the QR code as his smartwatch screensaver.

So much swag @peakbengaluru pic.twitter.com/ZDvNGOB0zD

— enthu-cutlet (@_waabi_saabi_) August 15, 2023