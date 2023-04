एयरपोर्ट पर फोन चार्ज न करें ! अमेरिकी एजेंसी की अजीबोगरीब सलाह वायरल, हकीकत जानेंगे तो आप भी बचेंगे

जब भी हमें फ्लाइट पकड़नी हो, अक्‍सर हम जल्‍दबाजी में रहते हैं. हवाई अड्डे तक किसी तरह पहुंच भी गए तो चेकइन और सिक्‍योरिटी जांच में बहुत सारा समय खर्च हो जाता है. इन कतारों मं गुजरते समय हम बिना सोचे समझे घंटों फोन को स्‍क्रॉल करते रहते हैं. वीडियो देखते रहते हैं. सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं.अचानक पता चलता है कि फोन की बैट्री चली गई. हम चार्ज करने के लिए सुरक्ष‍ित जगह तलाशते हैं और चार्ज करने लगते हैं. लेकिन सोचिए कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं. अमेरिकी एजेंसी ने लोगों को अजीबोगरीब सलाह दी है और कहा, बहुत जरूरी न हो तो एयरपोर्ट पर फोन चार्ज न करें. क्‍योंकि हैकर्स आपका इंतजार कर रहे हैं.

एफबीआई डेनवर के आधिकारिक ट्विटर एकाउंट (@FBIDenver) से एक पोस्‍ट शेयर किया गया जो वायरल हो गया. इसमें कहा गया है कि हवाई अड्डों, होटलों या शॉपिंग सेंटरों में मुफ्त चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग करने से बचें. हैकर्स ने आपके फोन में वायरस लोड करने का यह सुरक्ष‍ित तरीका निकाला है. साइबर अपराधी संक्रमित यूएसबी केबल को इस उम्मीद में छोड़ देते हैं कि कोई उनका उपयोग कर सकता है. वे इन जगहों पर मैलवेयर और निगरानी सॉफ़्टवेयर फ‍िट कर रहे हैं. जैसे ही आप अपना यूएसबी पोर्ट इसमें लगाते हैं, आप इनके शिकार बन सकते हैं.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023