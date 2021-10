Video: टायर ट्यूब में अटका छोटू हाथी, तो भागकर आई मां, वीडियो देखकर मुस्कुरा पड़ेंगे आप

मां का प्यार सबसे ज्यादा निश्छल होता है. चाहे इंसान हो या जानवर, मां अपने बच्चे को मुसीबत में पड़ा देख, तुरंत ही उसके पास आती है और उसकी समस्या का निदान करती है. मां-बच्चे के प्योर बॉन्ड को दिखाता हुआ एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल (Viral video Of Baby elephant) हो रहा है, जिसमें एक हथिनी और छोटा हाथी दिखाई दे रहे हैं. क्यूट हाथी जब टायर के झूले में फंस जाता है, तो उसकी मां भागकर उसे बचाती है.

वीडियो माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter पर @Gannuuprem नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में दिख रहे छोटू हाथी और हथिनी के बीच के खूबसूरत रिश्ते को देखकर कोई भी मुस्कुरा दे. ये वीडियो दिखाने के लिए काफी है कि ममता जानवरों और इंसानों में एक जैसी ही होती है. जब बच्चे को ज़रा भी कष्ट होता है, तो मां दौड़कर बच्चे के पास आ जाती है.

झूले में फंस गया छोटू हाथी

वीडियो (Viral Video on Internet) की शुरुआत में एक छोटा सा क्यूट हाथी (Viral video Of Baby elephant) दिखाई दे रहा है, जो टायर के झूले से खेल रहा है. खेल-खेल में हाथी का एक पांव टायर के बीच में फंस जाता है. थोड़ी देर तक तो हाथी टायर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहता है, लेकिन जब वो इससे बाहर नहीं निकल पाता तो उसकी मां दौड़ती हुई उसके पास आती है और बच्चे को बाहर निकालने के लिए जुट जाती है. मां का बच्चे के भागकर आने का ये रिएक्शन ही वीडियो को खास बना रहा है.

