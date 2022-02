हाथी और यूनिकॉर्न की उठापटक देखने वाले हुए मंत्रमुग्ध, खिलौने के साथ खेलने में मगन रहा Baby Elephant

कई बार जानवरों के बच्चे कुछ ऐसा करते हैं देखने वाले देखते ही रह जाएं. उनकी शरारतें देख दिल खुश हो जाता है. कभी खेलना, कभी दौड़ना भागना, कभी अपने परिवार के साथ अठखेलियां करना. जानवरों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं बचपन में मस्ती. यानि कुल मिलाकर बच्चा जानवर का हो या इंसान का बच्चा तो बच्चा ही होता है.

उड़ीसा के आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda, Odisha) ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ऐसा ही प्यारा सा वीडियो शेयर किया है जिसमें हाथी का एक परिवार मिट्टी के ढेर के पास घूम रहा था तभी हाथी के बच्चे को टीले पर रखा एक खिलौना दिखा और वो उसके साथ खेलने के लिए मचल उठा. आप भी देखिए बेबी Elephant की मनमोहक अदाएं.

All kids love toys…

Can it be different in elephant?

Via bir belgesel pic.twitter.com/gbuOF5GuL6 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 24, 2022

कभी देखा है खिलौने से खेलता हाथी?

अपने मम्मी पापा के साथ घूमने निकले उस बेबी हाथी की नज़रे जैसे ही मिट्टी के टीले पर पड़ी वो खुशी से खिल उठा. वहां पर रखा था एक खिलौना जिसे देखकर उसका बचपन जाग उठा. वो उसे पाने के लिए टीले पर चढ़ गया और अपनी सूंढ से पकड़ कर अपने पास खींच लिया (grabbed the toy by the trunk and pulled it to himself). फिर क्या था कुछ ही देर में खिलौने और हाथी के बीच उठापटक चालू हो गई (In no time a tussle started between the toy and the elephant.). यूनिकॉर्न वाले इस खिलौने के साथ हाथी के बच्चे को खूब मज़ा आ रहा था. कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी सूंढ से पकड़कर यहां से वहां पटक-पटककर मज़े करता. तो कभी उसी मिट्टी में लपेट-लपेटकर बेहाल कर देता. 45 सेकेंड के इस वीडियो को IFS सुशांत नंदा के ट्विटर पर एक ही दिन में 11 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं डेढ़ हज़ार से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया.

देखने वालों को भी हाथी का बचपन देख खूब मज़ा आया

वीडियो पर अधिकारी सुशांत नंदा ने लिखा All kids love toys…Can it be different in elephant? यानि खिलौने हर बच्चे को पसंद होते हैं. क्या ये हाथी में कुछ अलग हो सकता है? इस वीडियो को जो भी एक बार देख ले वो बार-बार देखने से खुद को रोक नहीं सकेगा. वीडियो है ही ऐसा कि बड़े भी देखेंगे तो उन्हें भी उतना ही मज़ा आएगा जितना बच्चों को. चेहरे पर बिना मेहनत के ही एक प्यारी मुस्कान तैर जाएगी. कई बार ऐसे वीडियोज़ आपको तनाव के बीच अच्छा रिलैक्सेशन भी करा जाते हैं.

