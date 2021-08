Video: छोटे गजराज की Cute अदा पर फिदा हुआ इंटरनेट, प्यारा सा वीडियो जीत लेगा दिल

बच्चे तो बच्चे होते हैं, भले ही वो इंसान के हों या फिर जानवरों के. बच्चों की अदाएं अगर वीडियो (baby elephants milk heist video) में कैद हो जाएं, तो इसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आना लाज़मी है. ऐसे ही हाथी के बच्चों का एक प्यारा सा वीडियो (Elephants viral video) इन दिनों सोशल मीडिया (Viral on Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है.

Twitter पर वायरल हो रहे इस वीडियो को 31 जुलाई को अपलोड किया गया है. इस वीडियो को Sheldrick Wildlife नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका है और लाखों बार लाइक किया जा चुका है. वीडियो में हाथी के कई बच्चे एक साथ दूध की ट्रॉली की ओर दौड़ते हैं और अपनी दूध की बॉटल ढूंढने लगते हैं.

केन्या का है वीडियो

हाथी के बच्चों का ये क्यूट वीडियो केन्या (Kenya) की वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी ( Sheldrick Wildlife) का है. वीडियो में छोटे-छोटे हाथियों की अपनी दूध की बॉटल ढूंढने की कोशिश (baby elephants milk heist video) लोगों का दिल जीत रही है. उन्हें देखकर लग रहा है कि वे भूखे हैं और उन्हें जल्द से जल्द दूध चाहिए. ट्रॉली को घेरकर खड़े हाथी के बच्चे बेहद क्यूट लग रहे हैं और ट्विटर पर लोग इनकी इस अदा के कायल हो रहे हैं.

Waste not, want not – the Nursery orphans are always plotting a milk heist! pic.twitter.com/tjl1DvQncY

— Sheldrick Wildlife (@SheldrickTrust) July 31, 2021